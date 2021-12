La new entry di canto della scuola di Amici 21, Aisha ha avuto la possibilità di fare lezione di staging con due ballerine professioniste eleganti e sinuose, ossia Giulia Pauselli e Francesca Tocca. Quest'ultima, dopo aver spinto la cantante a liberarsi dalle sue sovrastrutture mentali per essere più libera di muoversi sul palco si è lasciata andare ad un momento di commozione, legato a sue insicurezze personali. Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per consolare sia la professionista che Aisha la quale spinta dalla moglie di Raimondo Todaro e dalla conduttrice del talent ha deciso di abbandonare la sua felpa over-size, come simbolo di un primo passo verso il cambiamento.

Francesca si commuove con Aisha

Aisha è una nuova allieva di Lorella Cuccarini: l'insegnante ha voluto che la sua 'protetta' facesse delle lezioni con le ballerine per imparare a muoversi con disinvoltura sul palco. Dopo aver dimostrato con Elena D'Amario di avere un ottimo movimento, la cantante ha incontrato, durante il day-time di venerdì 3 dicembre, altre due professioniste della scuola, ossia la Pauselli e la Tocca. Proprio Francesca ha subito sottolineato come la ragazza sia molto portata per il ritmo e ha quindi lodato il suo modo di muoversi. Ma la moglie di Todaro ha capito anche che Ausha non si sente ancora libera di esprimersi.

Francesca ha spinto la ragazza a togliere la felpa ma dapprima Aisha si è detta non pronta per mostrare le sue forme morbide ma comunque sinuose.

'Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu', ha detto la Tocca per incoraggiare l'allieva che era in evidente imbarazzo e non ha saputo trattenere le lacrime. 'Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa', ha poi detto Francesca che a questo punto ha iniziato a piangere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Evidentemente l'argomento la riguarda da vicino.

L'intervento di Maria De Filippi

''Per superare quell’ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare'', ha poi aggiunto la ballerina che in evidente stato di commozione è stata soccorsa da Maria che è intervenuta con la sue voce nella saletta dove avevano luogo le prove.

La conduttrice ha sottolineato ad Aisha che a vedere Francesca tutti pensano a quanto sia bella e credano che lei non possa avere alcun problema di insicurezza ma evidentemente non è così.

''Era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei'', ha detto Maria riferendosi alle insicurezze di fronte alle scuse di Francesca che non è riuscita a mantenere un distacco emotivo in questa circostanza. Insomma, Aisha alla fine, con grande forza di volontà, ha abbandonato al sua felpa in favore di una maglia più aderente e ha ballato con le professioniste, facendo un ulteriore passo verso l'accettazione di se stessa.