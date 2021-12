Lunedì 20 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotta da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in veste di opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Argomento principale della diretta ancora una volta il presunto triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Una scelta quella fatta dal Grande Fratello Vip che pare non sia andata giù alle tre gieffine Eva Grimaldi, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Le donne hanno letteralmente sbottato contro la produzione ed il reality.

Carmen Russo, Eva Grimaldi e Manila Nazzaro adirate con il reality

Anche se Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da alcuni giorni, dopo essere stato squalificato per non aver rispettato le norme anti-covid, in puntata è ancora lui il protagonista. Carmen, Manila ed Eva Grimaldi si sono ritrovate a chiacchierare in camera da letto proprio di questo, lamentando un'eccessiva attenzione nei confronti di Belli e Sorge. In particolare l'ultima arrivata Eva ha dichiarato: "Tutta questa cosa ha stancato sinceramente." Poi ha aggiunto che da casa sul divano con i pop corn si era appassionata, ma adesso basta perché esiste anche Manila, esiste Carmen. Grimaldi ha affermato: "Stasera quanto è durata?

Un'ora, un'ora e mezza... basta!"Della stessa opinione di Eva anche Carmen Russo e Manila Nazzaro.

Una rivolta contro il Gf Vip da parte delle tre vippone

Anche Manila Nazzaro si è trovata d'accordo con Eva e ha detto che nell'ultimo mese nella casa del Grande Fratello Vip sono successe mille cose, ma non c'è mai stato un minuto per parlare delle loro cose.

Manila ha dichiarato: "Spero che qualcosa fuori sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qua solo a riscaldare... e a lavare i piatti?" Anche Carmen si è trovata d'accordo con Eva e Manila. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha affermato che Alex Belli quando parla ha la voce impostata come se si trattasse di una telenovelas.

Poi però, ha aggiunto che questa cosa dura da tanto perché funziona. Cosa ne penserà il Grande Fratello Vip di questa pseudo "rivolta." Sì continuerà a parlare di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo. Intanto c'è stato l'ennesimo confronto acceso tra Alex e Soleil. Questa volta insieme a loro anche Wendy, madre di Soleil. La donna che si è fatta un'idea precisa dell'intera vicenda (secondo lei Alex e Delia hanno organizzato tutto prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip) non ha risparmiato critiche all'uomo. Soleil ovviamente si è trovata pienamente d'accordo con le parole di sua madre Wendy.