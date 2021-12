Nelle puntate di Love is in the air in onda tra qualche settimana su Canale 5, Serkan Bolat scoprirà di essere diventato padre. Sarà Eda a confessargli la verità, rivelando che la piccola Kiraz è sua figlia. La reazione dell'architetto sarà del tutto imprevedibile, visto che non incolperà Eda per il fatto di averlo tenuto all'oscuro della gravidanza cinque anni prima.

Eda non vuole dire a Serkan che è diventato padre

La, seconda, stagione di Love is in the air ha avuto inizio con un salto temporale, in cui i due protagonisti Eda e Serkan si rincontreranno a distanza di cinque anni.

Eda sarà diventata madre di Kiraz e sin da subito, si intuirà che il padre della piccola sarà Serkan.

Quest'ultimo sarà all'oscuro del fatto che sia diventato padre così come non saprà nemmeno che Eda sia la madre di Kiraz, visto che tutti gli faranno credere che la bambina sia figlia di Melo. Eda infatti, vorrà tenere lontano Serkan dalla vita della figlia ma, a lungo andare, la bugia le si potrebbero voltare contro.

Eda confessa a Serkan che è lui il padre di Kiraz

La situazione per Eda si metterà male nel momento in cui Engin e Aydan scopriranno che Kiraz è figlia di Serkan. Presa dalla paura che Bolat venga a sapere la verità, deciderà di fuggire dall'albergo, chiedendo aiuto a Burak. La bambina però non ne vorrà sapere di andarsene via e, nel momento in cui saluteranno tutti quanti, la piccola dirà a Serkan che la sua vera mamma è in realtà Eda.

Bolat sarà confuso, mentre Eda, arriverà a pensare che sia arrivato il momento di raccontare tutta la verità al suo ex fidanzato. La giovane quindi, si armerà di coraggio e dirà a Serkan che è lui il padre di Kiraz. L'architetto non proferirà parola e scapperà sconvolto.

Serkan apprendere di essere il padre di Kiraz: lui non incolperà Eda di averlo tenuto all'oscuro

Dando uno sguardo alle prossime trame di Love is in the air, Eda intuirà che Serkan si sia rifugiato nel suo appartamento a Instanbul e lo raggiungerà. I due si confronteranno e Bolat a, sorpresa, non incolperà Eda per avergli tenuto nascosta la paternità.

L'architetto infatti, prima della loro rottura, aveva sottolineato più volte di non volere figli. Inoltre, Serkan ammetterà che Eda abbia fatto bene cinque anni prima a non dirgli nulla della gravidanza, visto che molto probabilmente, lui le avrebbe chiesto di abortire. Detto questo, Serkan chiederà a Eda di rimanere solo per assimilare la notizia.