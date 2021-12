Prosegue l'appuntamento con il Paradiso delle Signore, la soap che tiene occupati i pomeriggi degli italiani con le sue trame sempre pronte a sorprendere gli amanti della serie. Lo show va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15: 55 su Rai 1; le anticipazioni relative alla puntata in data 22 dicembre puntano gli occhi su Vittorio e Beatrice, i quali potrebbero passare il Natale insieme. Il direttore Conti rischia di essere da solo durante i giorni delle festività, ma Beatrice non ha alcuna intenzione di permetterglielo e decide di proporgli di trascorrere il 25 dicembre in compagnia.

Nel frattempo anche Dora desidera passare il Natale in dolce compagnia e spera di poter invitare il suo amato Nino alla cena della Vigilia, ma teme di fare il passo più lungo della gamba. Al Paradiso, invece, continua la raccolta di oggetti di valore pronti a essere utilizzati come premi nella riffa di beneficenza organizzata per aiutare i poveri del centro di Don Saverio. Ezio, intanto, ha bisogno della collaborazione di Gloria per poter fare la proposta di matrimonio a Veronica.

Anticipazioni puntata 22 dicembre Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Beatrice trascorreranno il Natale insieme

Nello specifico, le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore relative all'episodio di mercoledì 22 dicembre rivelano che Vittorio potrebbe passare da solo il giorno di Natale.

Beatrice non ha alcuna intenzione di permettere al direttore di stare in solitudine proprio nel giorno in cui tutti stanno insieme con la propria famiglia. La cognata dell'uomo nutre molto affetto per Vittorio e decide di farsi avanti per proporgli di trascorrere la festa insieme.

Nel frattempo Dora ha in mente di proporre a Nino una cena nel giorno della Vigilia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza, però, nonostante provi dei sentimenti genuini nei confronti del seminarista, ha paura di un eventuale rifiuto e decide di confidarsi con Armando sperando in un suo saggio consiglio.

Il Paradiso delle Signore: Ezio chiede a Gloria il certificato di morte

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore pongono al centro la figura di Ezio: il papà di Stefania desidera convolare a nozze con la sua nuova compagna, Veronica.

Per farlo dovrà chiedere aiuto proprio alla sua ex-moglie. Nello specifico, Ezio chiederà a Gloria di rendergli il certificato di morte che attesti la sua dipartita, in modo da poter dichiararsi ufficialmente vedovo e chiedere a Zanatta di sposarlo.

Al Paradiso, intanto, continua la raccolta di oggetti di valore per la lotteria di beneficienza organizzata da Vittorio: obbiettivo della riffa è quello di aiutare e sostenere Don Saverio e il centro di cura per i poveri da lui guidato.