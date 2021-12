Diletta Leotta chiede aiuto a C'è posta per te per cercare di recuperare il suo rapporto con Can Yaman dopo la fine del loro amore? È questa l'indiscrezione che da qualche giorno circola con sul web e sui social. Sono ormai diversi mesi che la relazione tra Can e la conduttrice sportiva è giunta definitivamente al capolinea e da quel momento in poi i due non sono mai più tornati insieme, preferendo così intraprendere due strade del tutto differenti.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dallo scorso agosto Can e Diletta non sono più apparsi in coppia sui social e non si sono fatti più vedere insieme.

I due hanno scelto di mettere la parola fine a questa relazione e la conferma è arrivata poche settimane dopo dalla conduttrice sportiva che, in lacrime a Verissimo, ha ammesso che la sua relazione con il divo turco fosse ufficialmente giunta al capolinea.

In quell'occasione, però, Diletta non aveva nascosto che la porta del suo cuore fosse ancora aperta e in questo modo non aveva escluso a priori un possibile ritorno di fiamma.

Da quel momento in poi, però, tra i due non c'è mai stato alcun tipo di riavvicinamento: i paparazzi non hanno più beccato la coppia insieme e ormai sembrava chiaro il fatto che avessero intrapreso due strade completamente differenti.

C'è posta per te 2022, Diletta Leotta manda la posta a Can Yaman?

Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso delle ultime ore, quando si sono diffuse delle voci legate a una possibile partecipazione di Can e Diletta nella prossima edizione di C'è posta per te 2022, in programma dall'8 gennaio su Canale 5.

Si vociferava che la conduttrice, volto simbolo di Dazn, avesse chiesto aiuto al people show dei sentimenti di Maria De Filippi per cercare di far breccia e riconquistare di nuovo il cuore del divo turco, che ha appassionato milioni di spettatori con le sue seguitissime serie tv.

Ma qual è la verità dei fatti? Diletta ha davvero chiesto aiuto a C'è posta per te mandando "la posta" a Can Yaman per avere un confronto in televisione?

La verità di Rosica su Can e Diletta insieme a C'è posta per te

Tale indiscrezione è stata ampiamente smentita dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica, che sui social è stato uno dei primi a dare la notizia della fine di questa relazione.

Ebbene, Rosica non si è fatto problemi a smentire questa indiscrezione, confermando che Can e Diletta non saranno a C'è posta per te 2022 per riappacificarsi.

"Super mega notizia fake" ha scritto l'esperto di gossip sui social, mettendo così a tacere tutte le voci di queste ore sul conto dei due protagonisti del gossip di questa estate, che ormai viaggiano su due strade totalmente differenti.