Amici di Maria De Filippi, la scuola più famosa d'Italia, anche quest'anno si sta avvicinando alla messa in onda del programma nella sua tanto attesa versione serale. Ancora niente di ufficiale, ma sono diverse le fonti di tv e gossip che riportano il 19 marzo come una data probabile.

La possibile data d'inzio del serale

In questi ultimi giorni si stanno rincorrendo diverse voci sul web sulla presunta data della messa in onda del serale di Amici. Tutte convergono sullo stesso giorno, 19 marzo del 2022, e si confermerebbe in questo modo nella prima serata del sabato targato Canale 5.

Mentre quest'anno per la prima volta è andato in onda di domenica nella fase iniziale. A passare il testimone del prime time sarebbe dunque ‘C’è Posta Per te’, altro fortunato programma di Maria De Filippi, il cui inizio è invece previsto per il prossimo 8 gennaio. Per tutti gli appassionati del programma sarà una data da segnare sul calendario come un evento imperdibile per sostenere i propri ballerini o cantanti favoriti, sperando di vederli andare avanti nel corso delle puntate fino a guardarli alzare la tanto ambita coppa che li renderebbe vincitori di questa ventunesima edizione, che anche quest'anno dovrebbe terminare verso la fine del mese di maggio. Ancora non è dato sapere se sarà prevista la divisione in squadre, come si svolgeranno le eliminazioni e se saranno riconfermati i giudici dell'anno precedente o se ci saranno dei nomi nuovi a commentare le esibizioni.

Amici, il pomeridiano

Domenica 19 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano, per questo anno. Ci sarà infatti la consueta pausa per le vacanze natalizie e poi bisognerà aspettare gennaio per le nuove puntate che piano piano renderanno più chiari i nomi dei canditati più probabili per il passaggio al serale. Nella puntata che si potrà seguire domenica a partire dalle ore 14 non mancheranno emozioni, sia per quanto riguarda le sfide che i talenti dovranno affrontare, ma anche per la tanto attesa presenza di Fedez che si esibirà insieme ad alcuni ballerini sulle note della sua ultima canzone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La corsa per il serale

In attesa di avere notizie ufficiali e più precise riguardo il serale della scuola più famosa d'Italia, c'è molta trepidazione tra i fan della trasmissione perché si vorrebbero portare alla fase del prime time tutti gli artisti attualmente presenti. Da gennaio potrebbe dunque iniziare proprio la vera corsa al Serale di Amici 21.

Non resta che continuare a seguirli e vedere man mano iniziare ad assegnare i primi posti per la fase finale di questa 21^ edizione del programma, anche se ad oggi non si sa ancora quanti sono i posti disponibili e se sono liberi come lo scorso anno.