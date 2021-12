È arrivata definitivamente al capolinea il matrimonio tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Christian Galella e Tara Gabrieletto. Sono ormai un ricordo molto lontano i gesti romantici e le esterne emozionati nel noto programma Uomini e donne dedicato ai sentimenti. I due nel 2016 erano convolati a nozze coronando il loro sogno d'amore. Dopo quattro anni, si sono detti addio e pare, stando agli ultimi gesti social, che non ci sia alcuna possibilità di riavvicinamento.

Nelle scorse ore, Tara Gabrieletto ha risposto ad alcune domande dei fans.

Hanno spiazzato alcune sue risposte riguardo la sua vita privata e sentimentale. Una fan le ha chiesto: "Ti manca avere affianco un uomo?". Tara ha risposto: "No, perché di base non l'ho mai avuto". È arrivata dunque in maniera secca e diretta una frecciata al suo ex marito Christian Galella. Una risposta che allontana sempre di più un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di UeD. I motivi della rottura non sono mai stati rivelati e in questi mesi hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Cosa ne penserà Christian di queste parole? Replicherà o farà finta di niente? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni. Intanto, entrambi hanno lasciato il mondo della televisione e dello spettacolo lasciando da parte il Gossip e i rumor.

La vita di Christian Galella e Tara Gabrieletto dopo l'esperienza a Uomini e Donne

Archiviata l'esperienza a Uomini e Donne, Tara e Christian si sono allontanati definitivamente mondo dello spettacolo e dai riflettori. Dopo l'ultima avventura televisiva a L'Isola dei Famosi, Christian Galella è scomparso dalle scene. A differenza di Tara che invece continua la sua attività da influencer, l'ex tronisra Christian si è addirittura cancellato dai tutti i social network.

Dopo aver lavorato per tanti anni come barista, Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare completamente professione e aprire un negozio di toilettatura per cani e gatti a Roma. Dopo aver trasmesso in esclusiva le immagini del loro matrimonio a Verissimo da Silvia Toffannin, l'ultima intervista è stata rilasciata da Tara un po' di tempo fa.

La donna dichiarò di non volere più parlare della sua vita privata e sentimentale viste le tantissime critiche e i pregiudizi ricevute dalla gente. La coppia non ha avuto figli. Come andranno a finire le cose tra di loro? Potrà mai esserci un riavvicinamento?. Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni da parte di uno dei diretti interessati di questa vicenda sentimentale per scoprirlo.