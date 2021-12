Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 dicembre a sabato 1 gennaio, Felipe e Genoveva saranno rapiti da dei personaggi misteriosi a cavalli. Inoltre Aurelio minaccerà Marcos di saldare immediatamente il debito contratto con Don Salustiano, mentre Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo ma la donna lo inviterà a conoscersi meglio prima di compiere questo passo importante.

Genoveva torna a fidarsi di Felipe

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 27 dicembre all'1 gennaio, Ramon e Carmen saranno preoccupati dal fatto che Antonito possa essere stato incantato dal fascino di Natalia, ma il ragazzo chiarirà che il suo turbamento è dipeso dal fatto che gli è giunta la proposta di presiedere un'importante commissione parlamentare.

Intanto Genoveva riprenderà gradualmente a fidarsi di Felipe e quest'ultimo che farà una proposta alquanto inattesa dalla donna. Inoltre Anabel approfitterà della mancata presenza in casa dei suoi genitori, per far venire Miguel.

Servante non convince Jacinto a prendere parte ad una tournée in Portogallo

Secondo le anticipazioni televisive fino all'1 gennaio, Miguel approfitterà del loro momento intimo per proporre ad Anabel di essere sua moglie.

La ragazza non rifiuterà, ma gli chiederà più tempo per approfondire la loro conoscenza. Successivamente i due avranno un confronto acceso, durante il quale Anabel sarà vicino a lasciarlo. Intanto Antonito troverà nuovi stimoli dopo l'appoggio che gli darà la famiglia e accetterà la proposta che gli è pervenuta.

Nel frattempo Felipe chiederà a Genoveva di fare nuovamente il viaggio di nozze.

La donna accetterà con molta gioia, ma invece di andare in montagna opterà di recarsi a Salamanca, per evitare che l'uomo possa ricordare qualcosa.

Santiago prenderà delle informazioni sul viaggio della coppia. In tutto questo, il dialogo tra Miguel e Aurelio avrà fine con una stretta di mano, ma i nonni del giovane avvocato lo inviteranno a non avere nessun rapporto con i messicani.

Servante spronerà Jacinto a prendere parte ad una tournéè in Portogallo come cantante di fado, ma il suo tentativo andrà a vuoto.

Un uomo spia i movimenti di Antonito

In base agli spoiler della prossima settimana, Antonito farà il suo debutto come presidente di commissione, ma un uomo sembrerà spiare i suoi movimenti. Intanto Lolita tenderà a peggiorare e chiamerà un dottore. Inoltre Felipe e Genoveva saranno in viaggio verso Salamanca, ma verranno rapiti da due personaggi a cavallo. I due si troveranno in un casolare e si chiederanno il motivo di questo gesto. L'uomo rassicurerà la moglie dicendole che saranno liberi, mentre lei gli risponderà che presto avranno un'opportunità per scappare.

Infine Aurelio minaccerà Marcos, invitandolo a pagare prontamente il debito con Don Salustiano, altrimenti le conseguenze saranno devastanti.