Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è sempre più forte la complicità tra Sophie Codegoni e il nuovo arrivato Alessandro Basciano. L'ex tronista di Uomini e donne e l'ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island appaiono ogni giorno più vicini ed intimi. Complice l'atmosfera natalizia, tra i due nelle scorse ore è scattato il primo appassionato bacio. Un feeling e un'attrazione innegabili a cui nessuno dei due gieffini è riuscito a resistere lasciandosi andare l'uno tra le braccia dell'altro.

Passione alle stelle tra i due gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie e Alessandro trascorrono la maggior parte delle giornate nella casa insieme tra coccole, abbracci e sguardi languidi che lasciano trapelare un interesse reciproco tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Varcata la porta rossa, il trentaduenne non aveva negato che Sophie le piace molto. Ieri sera, I due appartati in magazzino si sono scambiati il loro primo bacio. Poi, chiusi nella sauna hanno avuto modo di chiacchierare e confrontarsi. Alessandro Basciano le ha detto: "Ti spiego una cosa, puoi fidarti di me, qui abbiamo la possibilità di viverci veramente senza distrazioni, perché siamo io e te." Poi ha anche aggiunto che fuori ci sono un sacco di belle ragazze ed è difficile impegnarsi in una relazione quando si è così esposti.

Il bacio tra i due è arrivato dopo le parole che Sophie aveva detto a Jessica Selassiè. La principessa non ha nascosto di provare un interesse per Basciano.

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni: un'amicizia a rischio per colpa di Alessandro?

Prima che tra Sophie e Alessandro scattate il bacio, l'ex tronista aveva rassicurato Jessica dicendole di mettere al primo posto la loro amicizia.

Sophie le aveva poi anche detto che avrebbe evitato alcuni atteggiamenti con l'ex tentatore e che tra la conoscenza con lui e il legame con lei, avrebbe fatto prevalere la loro amicizia. Sophie le aveva anche chiesto scusa dichiarando: "Preferisco evitare con lui che con te, quando non ci sei mi sento solissima, quindi preferisco evitare." La Codegoni le aveva anche detto che preferisce stare con lei perché le vuole un bene dell'anima.

Dopo aver visto le immagini del loro bacio, i telespettatori del reality non si sono risparmiati con i commenti e le frasi ironiche. In tanti si sono chiesti che fine avessero fatto le parole pronunciate pochi minuti prima del bacio con Alessandro da Sophie. Cosa ne penserà Jessica di tutto questo? L'amicizia con Sophie si è irrimediabilmente spezzata? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi e dichiarazioni per scoprire cosa succederà tra le due forse ormai ex amiche.