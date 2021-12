Ha commosso ma ha anche fatto discutere durante la sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex cavaliere Nicola Mazzitelli ha annunciato sui social che sposerà la giovane fidanzata Emily Tomasi, più giovane di 18 anni, conosciuta lontano dalle telecamere del dating show. Durante il percorso nella trasmissione televisiva il quarantene era uscito con Roberta Di Padua, Carlotta Savorelli, Valentina Autiero ed era stato al centro di una rovente polemica per il suo rapporto con Valentina Dartavilla Lupi.

Il quarantenne non aveva mai nascosto il suo interesse per Ida Platano: "É una bella donna ma ora l'ho cancellata.

Ho occhi solo per Emily" - ha spiegato l'imprenditore con la passione per il calcio e la boxe in un'intervista rilasciata a Fralof sul sito Più Donna in cui ha precisato che intende sposarsi la prossima estate: "L'intenzione è quella di pronunciare il fatidico sì tra agosto e settembre. Di sicuro la cerimonia si terrà in Veneto e non in Calabria" - ha aggiunto Nicola Mazzitelli che ha riferito di aver ricevuto le congratulazioni di diversi protagonisti di Uomini e donne dopo il lieto annuncio.

Un matrimonio sotto l'albero per Nicola Mazzitelli che ha rotto gli indugi chiedendo alla compagna se intendesse sposarlo.

Nessun indugio da parte di Emily Tomasi che da tempo sperava di vedere il partner inginocchiarsi davanti a lei per la proposta di nozze. L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di farlo nella nuova abitazione davanti agli amici più cari come ha raccontato nell'intervista rilasciata a Più Donna e con una sorpresa speciale per la ventiduenne: "Durante la serata è stata trasmessa la clip che ripercorreva la nostra storia ed i momenti più belli vissuti con Emily finora" - ha sottolineato l'imprenditore che ha più volte ribadito che la compagna, più giovane di 18 anni, gli ha cambiato la vita.

"Ha tenuto in piedi la nostra storia. Ci ha sempre creduto mentre io all'inizio non volevo per la differenza di età". Alla lunga la perseveranza e l'amore della 22enne hanno conquistato l'ex cavaliere del dating show di Canale 5. "Quando mi ha visto con l'anello in mano si è messa a piangere" - ha aggiunto il calabrese sottolineando che anche gli amici erano commossi per la lieta notizia.

'Emily è andata anche contro i genitori, ora mi dice che potrò partecipare solo a Temptation'

Durante il percorso a Uomini e Donne Nicola Mazzitelli si è avvicinato a diverse dame del parterre femminile ma alla fine non è riuscito a trovare l'anima gemella. Durante il percorso aveva raccontato di aver vissuto un periodo terribile dopo un grave incidente in seguito al quale aveva rischiato anche di perdere le gambe. "Non riuscivo a stare in piedi e sono arrivato a pesare 30 kg" - aveva spiegato l'ex cavaliere che ha aggiunto che si era messo in gioco nel people show con l'unico obiettivo di cercare l'amore.

"La storia d'amore con Emily è nata appena ho lasciato il programma" - ha precisato il quarantenne sottolineando che la ventiduenne non ha esitato a scontarsi con genitori ed amici per portare avanti la relazione con lui.

"Ora, scherzando, mi dice che potrò andare solo a Temptation Island". Dopo aver annunciato le nozze Nicola ha ricevuto gli auguri di alcuni ex protagonisti del dating show. "Mi hanno scritto Germano e Michele, probabilmente li andrò a trovare a Napoli"- ha chiosato il calabrese.