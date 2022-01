Il Grande Fratello Vip potrebbe perdere un altro concorrente: dopo l'addio di Francesca Cipriani e di Aldo Montano, anche Gianmaria Antinolfi potrebbe dover dire addio al programma a causa di problemi legati al prolungamento della durata del reality. Il GF, come annunciato nelle scorse settimane dal conduttore Alfonso Signorini, infatti, terminerà il prossimo 14 marzo.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha recentemente annunciato che il giovane napoletano Gianmaria potrebbe dover decidere se abbandonare il gioco entro il prossimo 18 gennaio per motivi lavorativi.

'Il prezzo da pagare per rimanere nella casa è perdere il lavoro'

Come sottolineato da Parpiglia, il concorrente Gianmaria inizialmente si era presentato come imprenditore, senza tuttavia essere stato preso molto sul serio dal resto della casa.

Secondo quanto affermato, Antinolfi si sarebbe preso un periodo "sabbatico" dal lavoro per partecipare al programma di Alfonso Signorini, con l'idea però di tornare a lavorare già a partire da fine gennaio 2022. In base a questa indiscrezione i proprietari dell'azienda per la quale lavora Gianmaria si sarebbero fatti sentire per conoscere le intenzioni dell'imprenditore.

Il giornalista esperto di gossip ha poi sottolineato come Antinolfi dovrebbe quindi sostanzialmente scegliere tra il programma e il lavoro entro il prossimo 18 gennaio: se dovesse optare per rimanere dentro la casa, allora rischierebbe davvero di ritrovarsi senza lavoro.

Si lavora già per ricercare un sostituto

In sostanza, secondo il giornalista, il "prezzo da pagare" per Gianmaria sarebbe molto alto e per questo potrebbe scegliere di non rimanere al GF. Se questo dovesse davvero verificarsi, il Grande Fratello dovrà cercare un sostituto che, probabilmente, entrerebbe nel programma sul finire di gennaio.

Secondo alcune indiscrezioni il 'sogno' di Alfonso Signorini sarebbe Luca Onestini, che recentemente è uscito dal programma spagnolo Secret Story. Luca potrebbe entrare come unico concorrente in compagnia del fratello Gianmarco, che nelle scorse settimane è stato premiato a Siviglia come personaggio rivelazione in Spagna.

Come sottolineato dallo stesso Parpiglia, la trattativa per portare i due fratelli dentro la casa sarebbe comunque molto difficile: gli Onestini, infatti, avrebbero ora diverse richieste di lavoro anche nel paese iberico, dove sono diventati piuttosto conosciuti negli ultimi mesi.

Qualora il programma di Mediaset dovesse riuscire a convincere i due a entrare nella casa, per Luca Onestini sarebbe un ritorno nel programma: il giovane, infatti, è stato concorrente nell'edizione andata in onda nel 2017, dove ottenne un discreto successo di pubblico e conobbe Ivana Mrazova, divenuta poi la sua fidanzata.