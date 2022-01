Si sono conosciuti e innamorati tra i banchi della scuola di Amici e da allora non si sono più lasciati. Lei trionfò portandosi a casa il montepremi e la coppa, lui da allora sta pubblicando un successo dietro l'altro collezionando dischi d'oro e di platino. Stiamo parlando di Giulia Stabile, ora ballerina professionista del talent e del cantautore Sangiovanni. I due che hanno festeggiato il loro primo anno d'amore appaiono sempre più innamorati e l'ultimo gesto di Giulia lo dimostra.

La ragazza ha infatti deciso di farsi un tatuaggio molto particolare che sembra essere dedicato proprio al suo fidanzato Sangiovanni.

Giulia Stabile e il tatuaggio per il suo fidanzato Sangiovanni

Ieri, sui social, Giulia ha postato una foto che la ritraeva in uno studio di tattoo. I fans incuriositi hanno iniziato a pensare cosa avesse deciso di tatuarsi e si sono sbizzarrirsi con le ipotesi. Poco dopo però, è stata la stessa ballerina a svelare l'arcano mostrando il nuovo tatuaggio appena fatto sul polso. Si tratta di un fiocco rosa che pare sia dedicato alla canzone Lady di Sangiovanni. Il brano che è stato uno dei più grandi successi del 2020 ha infatti come simbolo proprio un piccolo fiocco rosa.

Inoltre, come è noto ai fans della coppia, è stato scritto per Giulia. Un'ulteriore conferma poi è arrivata nelle scorse ore dalla stessa ballerina che nelle stories ha pubblicato un disegno di se stessa con il nuovo tatuaggio accompagnato dai versi del brano Lady.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Primo anniversario speciale a Barcellona per Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni

Per festeggiare il loro primo anniversario, Giulia Stabile e Sangiovanni si sono concessi un viaggio molto speciale, un soggiorno romantico a Barcellona. La città scelta per questa breve fuga d'amore pare infatti che non sia un caso. Giulia ha origini catalane e a Barcellona vive una parte della sua famiglia.

Dunque, Sangiovanni avrebbe colto l'occasione anche per conoscere gli altri familiari della sua fidanzata. Entrambi molto riservati e restii a mostrare la loro vitta di coppia sui social, questa volta hanno pubblicato le foto scattate insieme per le vie di Barcellona. Giulia poi nel giorno dell'anniversario ha postato un video che ritrae Sangiovanni per le strade catalane. Il tutto accompagnato da un cuore bianco. Infine, Giulia per festeggiare il giorno speciale ha pubblicato due foto: la prima ritrae lei e Sangiovanni sul divano nella casetta di Amici, la seconda invece è recente. Procede dunque a gonfie vele la loro storia e già si parla di una possibile convivenza dei due fidanzati a Roma. Giulia e Sangiovanni starebbero già cercando una casa tutta loro dove poter vivere insieme.