Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervenuto a Casa Mia, rubrica online su Instagram, il web influencer ha commentato il percorso di Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà. Come spiegato dal diretto interessato, se avesse avuto l'influencer come coinquilina, le cose non sarebbero andate affatto bene tra loro.

La stoccata dell'ex gieffino

Da ex concorrente del GFVip, Tommaso Zorzi continua a seguire il Reality Show e in un'intervista ha detto cosa pensa di una concorrente in particolare. Il 26enne ha commentato il percorso all'interno della casa di Cinecittà di Soleil Sorge: "Se fossi stato in casa, probabilmente mi avrebbero espulso".

Tommaso non ha nascosto che avrebbe sempre discusso con l'influencer italo-americana.

Sebbene fosse consapevole del suo destino, non sarebbe passato sopra a certi atteggiamenti. In merito alla sua esperienza all'interno del reality show, Zorzi ha rivelato che la sua più grande paura era quella di trovarsi a convivere con una persona come Soleil: "Non ce l'avrei potuta fare".

'La diplomazia non mi appartiene'

Zorzi ha spiegato che l'esperienza al GFVip non dipende solamente dal singolo concorrente, ma anche dagli altri coinquilini. Il diretto interessato infatti, ha confidato che in casa con Soleil avrebbe perso le staffe più volte: "La diplomazia non mi appartiene". A tal proposito il 26enne ha precisato di avere avuto modo di conoscere Sorge lontano dai riflettori: "Non pensavo fosse così".

Va detto che tra i due non è mai corso buon sangue. Mentre Zorzi era impegnato al GFVip, Soleil sui social lanciava stoccate al gieffino. L'amicizia tra Dayane Mello e l'influencer italo-americana ha portato Sorge, in varie occasioni, ad attaccare Tommaso.

Il percorso di Soleil

In principio, Soleil Sorge sembrava essere molto apprezzata dai telespettatori del GFVip.

Dopo quattro mesi di reality show, però, alcuni fan del programma hanno cominciato ad avere dei ripensamenti. Secondo alcuni telespettatori, l'atteggiamento dell'influencer non è sempre stato impeccabile. Inoltre, la vicinanza ad Alex Belli non avrebbe aiutato la 27enne.

Per settimane, Sorge è stata la preferita del televoto, tanto da risultare imbattibile.

Due settimane fa, però, Soleil è uscita sconfitta in un televoto dove era presente anche Nathaly Caldonazzo: l'attrice, in pochi giorni di reality show aveva ottenuto il 63% di preferenze. Tale consenso aveva portato la gieffina ad avere un crollo emotivo, tanto che in una chiacchierata con Manila Nazzaro aveva espresso il desiderio di abbandonare il programma.