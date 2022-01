Prosegue l’appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei nuovi episodi, che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. I riflettori saranno puntati sulla famiglia Colombo e sui sospetti che Veronica nutrirà sul rapporto tra il compagno e Gloria. La donna approfitterà della partenza della Moreau e riuscirà ad impossessarsi delle sue chiavi di casa. Frugando tra i suoi oggetti personali, Veronica troverà la foto che ritrae Gloria in compagnia di Ezio.

Al grande magazzino intanto sarà tutto pronto per la nuova collaborazione tra Vittorio e Dante Romagnoli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gloria parte per Firenze

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse dal 17 al 21/01, rivelano nel dettaglio che Veronica inizierà a sospettare che Ezio possa nascondere un segreto. Nonostante i dubbi, la madre di Gemma deciderà di non raccontare a nessuno della sua preoccupazione e continuerà ad indagare. Da poco arrivato a Milano, Dante Romagnoli sarà sempre più convinto di voler fare affari con Vittorio. Entrando in atelier, l’ex amante di Marta non potrà fare a meno di notare la presenza di Flora. La stilista sembrerà non rimanere indifferente ma Agnese la metterà al corrente del suo trascorso con Vittorio.

Nel frattempo la signorina Moreau sarà pronta per lasciare la città per trascorrere qualche giorno a Firenze per lavoro. A sostituirla sarà Tina che momentaneamente coprirà il ruolo di capo commessa. Intanto Veronica apprenderà le bugie di Ezio circa il suo rapporto con la signorina Moreau. In preda alla gelosia, Zanatta inizierà a frugare tra gli oggetti personali di Ezio ma verrà colta in flagrante dal compagno che cercherà di convincerla in tutti i modi di amare solo lei.

Il Paradiso 6, Dante fa la corte a Flora

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 17 al 21 gennaio 2022, Vittorio deciderà di accettare il consiglio dei suoi collaboratori più stretti e accetterà la proposta di Dante. Quest’ultimo nel frattempo cercherà in tutti i modi di portare la giovane Ravasi dalla sua parte.

Sommersa dai dubbi, Veronica entrerà in possesso delle chiavi di casa di Gloria e troverà delle prove del passato: si tratterà di una foto che ritrae Gloria insieme ad Ezio. Tuttavia la madre di Gemma deciderà di affrontare Ezio e chiarire questa situazione. Nel frattempo al grande magazzino si continuerà a lavorare per la nuova collezione. Intanto Beatrice inizierà a lavorare sul nuovo contratto di collaborazione con Romagnoli che nel frattempo cercherà di conquistare la fiducia della cognata di Conti.