Sembra essere finita la "supremazia" di Soleil al Grande Fratello Vip. Dopo aver primeggiato per mesi in tutti i televoti ai quali ha partecipato, Sorge è stata battuta da Nathaly con una percentuale schiacciante. Se l'influencer è entrata in crisi dopo aver saputo che non è più la preferita del pubblico, alcuni concorrenti si sono esposti per dirsi felicissimi di come stanno cambiando le cose, soprattutto di quanto la percezione del pubblico sia più vicina alla realtà rispetto al recente passato.

Il pubblico del Grande Fratello Vip spiazza

Quella che è andata in onda lunedì 10 gennaio, è stata una puntata molto difficile per Soleil.

Oltre ad essere stata criticata per il suo atteggiamento spesso aggressivo, la protagonista del Grande Fratello Vip ha perso la corona di "regina" dei televoti.

Se in passato è sempre stata la preferita del pubblico, Sorge ha scoperto che qualcosa è cambiato: i telespettatori, infatti, hanno votato in massa Nathaly e questo non se lo aspettava nessuno.

Con il 63% delle preferenze, Caldonazzo è riuscita a battere Sorge nella nomination che le ha viste sfidarsi per tutta la settimana anche con Carmen Russo: quest'ultima ha ottenuto il 14%, mentre l'italo-americana "solo" il 23%.

Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome di Nathaly come quello della vippona preferita dell'ultimo televoto, in tantissimi si sono stupiti.

L'abissale distacco tra la percentuale della soubrette e quella dell'influencer (il 40%) poi, non ha fatto altro che alimentare sbigottimento e perplessità sia nella casa che fuori.

La festa dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 10 gennaio, all'interno della casa è successo di tutto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soleil non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha commentato con Manila cosa è accaduto poco prima, a partire dall'inaspettato cambio di opinione del pubblico nei suoi confronti.

Alcuni vipponi, invece, ne hanno approfittato per festeggiare la "caduta dell'impero di Sorge": dopo circa quattro mesi di supremazia assoluta, l'italo-americana non è più la preferita del pubblico.

Chiacchierando di questo argomento con Gianmaria e Jessica, Miriana ha fatto notare: "Questo è un segnale pazzesco da fuori. Le cose stanno cambiando, hanno perso tutto il potere che avevano e hanno un atteggiamento diverso. La gente ha capito cosa mi hanno fatto Katia e Soleil".

"Quest'ultima nemmeno mi saluta la mattina", ha aggiunto Trevisan la notte scorsa.

Soleil medita di abbandonare il Grande Fratello Vip

Jessica si è detta d'accordo con Miriana: "È la prima volta che lei non è la preferita. Questo è per il nostro gruppo, il pubblico ha parlato in qualche modo".

"Quando ho sentito il nome di Nathaly, ho goduto. Sono proprio felice che Soleil non sia più la preferita", ha aggiunto Gianmaria in una chiacchierata che i fan del Grande Fratello Vip hanno intercettato dopo la diretta di lunedì.

La bella Sorge, invece, si è rifugiata tra le braccia dell'amica Manila e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. La ragazza si è detta pronta ad abbandonare il reality per stanchezza: "Non ce la faccio più, voglio uscire".

Nazzaro ha provato a consolare l'influencer dicendole che è proprio in questo momento di difficoltà che deve dimostrare la sua forza, quella che è piaciuta ai telespettatori sin dall'inizio.

L'italo-americana, però, non ha fatto passi indietro, anzi si è augurata che il pubblico decida di eliminarla nel televoto che è stato aperto. Soleil si gioca la permanenza nella casa con Carmen e Federica: una delle tre lascerà definitivamente il programma venerdì 14 gennaio.