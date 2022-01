Il Paradiso delle Signore 6 torna in onda con nuovi episodi nella settimana 24-28 gennaio 2022. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci saranno delle novità e dei risvolti importanti legati al rapporto tra Tina e Vittorio, anche se la donna dovrà fare i conti con il ritorno in città del suo Sandro. Spazio poi alle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover affrontare il processo per la morte di suo marito Achille Ravasi e non sarà per niente tranquilla.

Tina e Vittorio cedono alla passione: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che il feeling tra Tina e Vittorio crescerà sempre più.

I due, dopo aver cercato di trattenersi e di tenere a vada il sentimento che li unisce, cederanno finalmente alla passione.

Sarà Roberto a beccare Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi: immediata la reazione di Conti che proverà subito a giustificarsi col suo amico di vecchia data.

Vittorio, infatti, ci terrà a precisare che tra lui e Tina c'è stato soltanto un bacio e nulla di più. Ma sarà davvero questa la realtà dei fatti?

Il ritorno di Sandro, l'ex di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso 6

Intanto, anche Agnese comincerà ad avere dei sospetti sul conto della figlia e di questo rapporto speciale che ha con Vittorio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 28 gennaio, rivelano che la sarta deciderà di mettersi in contatto con Sandro, il compagno di Tina, di cui sembrano essersi perse le tracce.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante i consigli di Armando, che chiederà ad Agnese di non intromettersi in queste vicende e di lasciare che sua figlia faccia le sue esperienze, la donna andrà avanti per la sua strada.

Ebbene, Agnese riuscirà a far sì che Sandro Recalcati ritorni di nuovo in città: tra l'uomo e Tina ci sarà un incontro che segnerà il ritorno in scena dell'uomo, proprio adesso che la love story con Vittorio stava prendendo il largo.

Come si evolverà la situazione tra Tina, Vittorio e Sandro? Quale sarà la reazione della cantante nel momento in cui ritroverà di nuovo il suo ex, di cui aveva perso le tracce?

Adelaide preoccupata per le indagini: trame Il Paradiso 6 al 28 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa Adelaide, la quale dovrà affrontare il processo per la morte di Achille.

La contessa dovrà affrontare un nuovo interrogatorio al cospetto di un magistrato e questa situazione non la renderà per niente tranquilla. La donna, infatti, si ritroverà nella delicata posizione di dover prendere una decisione del tutto inaspettata e inattesa.

Occhi puntati anche su Gemma: la ragazza ha ormai capito che c'è qualcosa che non va tra sua mamma ed Ezio.

Gemma decide di affrontare Gloria: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Dopo aver ascoltato una conversazione che lascerà ben poco spazio all'immaginazione, Gemma deciderà di prendere le difese di sua mamma, motivo per il quale non si farà problemi ad affrontare in prima persona Gloria.

Spazio anche alle vicende di Salvatore che si interesserà delle questioni legate alla vendita dell'appartamento dove vive Irene.

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Stefania avrà un'idea brillante in vista della stesura del nuovo articoli di copertina per la rivista del Paradiso Market.

La ragazza, infatti, proporrà di intervistare Gemma, nelle vesti di nuova cavallerizza del Circolo e in questo modo metterla in prima pagina sulla rivista che sta ottenendo un gran successo dal punto di vista delle vendite.

Vittorio e Umberto contro Dante: spoiler Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Umberto comincerà ad avere dei sospetti sul contratto che hanno stipulato con gli americani, in accordo con Dante Romagnoli.

Ebbene, dopo un'attenta analisi, scopriranno di essere stati raggirati, dato che sono previste delle clausole che sono estremamente sfavorevoli per il Paradiso. Proprio per questo motivo, quindi, si verrà a creare una vera e propria frattura nel rapporto tra Dante, Vittorio e Umberto.

Come si evolverà la situazione? Riusciranno a trovare nuovamente un punto di incontro per poter portare avanti questa iniziativa oppure tutto andrà in frantumi? Lo scopriremo durante i prossimi attesissimi episodi della soap campione di ascolti del pomeriggio televisivo.