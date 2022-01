Giovedì 27 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 1, tornerà l'appuntamento con Doc-Nelle tue mani, la Serie TV italiana che vede Luca Argentero vestire i panni del Dottor Fanti. Nel corso dei primi due episodi della seconda stagione, la serie tv (che segue un gruppo di medici e specialisti destreggiarsi in un reparto di ospedale) è stata travolta dalla pandemia da Covid-19, che è costata la vita anche a Lorenzo Lazzarin, interpretato da Gianmarco Saurino. Proprio a causa dei danni che la pandemia ha creato nell'ospedale, il direttore sanitario Agnese (ex moglie di Fanti) è sotto indagine: proprio questo sarà al centro delle puntate in onda nel prossimo giovedì.

Nel primo episodio vedremo Agnese tornare a fare il medico

A fornire le anticipazioni è RaiPlay, che sul sito fa sapere che il primo dei due episodi si intitolerà L'Attenzione. In questa puntata Fanti e il nuovo primario saranno protagonisti di un vero e proprio scontro, che porterà Doc a correre anche dei rischi abbastanza grossi.

Ma la vita dell'ospedale verrà sconvolta in modo importante dalla notizia che Agnese dovrà lasciare l'incarico di direttore sanitario. Ciò porterà la donna a tornare a vestire i panni del medico, riavvicinandosi notevolmente a Fanti. Quest'ultimo, infatti, capendo che l'ex moglie sta vivendo un momento molto complicato, starà molto vicino ad Agnese, alle prese con l'inchiesta che, intanto, proseguirà.

Nel secondo episodio Fanti si metterà in discussione come padre

Il secondo episodio in onda il prossimo 27 di gennaio si intitolerà invece Il gusto di vivere. Anche in questo episodio Fanti sarà protagonista di alcune tensioni dentro il reparto e, questa volta, avrà delle incomprensioni molto importanti con il chirurgo Valenti.

La causa? Carolina, figlia di Doc che ha iniziato a lavorare in ospedale. in tutto questo, però, Fanti avrà anche il compito (non semplice) di curare un ragazzo con dei genitori molto presenti. Proprio questo aspetto porterà Doc ad analizzarsi e a mettersi in discussione come padre.

Intanto, in ospedale farà il suo approdo anche uno chef stellato un po' troppo aggressivo.

Del suo caso, stando a quanto riportano le anticipazioni, se ne occuperanno Gabriel ed Elisa. Questi ultimi, dunque, si riavvicineranno dopo alcune tensioni molto importanti e saranno costretti ad affrontare insieme alcuni aspetti del loro passato.

In attesa di vedere ciò che avverrà, Luca Argentero e tutto il resto del cast non potranno che essere molto felici per il riscontro che, la serie, continua ad avere anche in questa seconda stagione. La prima puntata, infatti, ha ottenuto più di 7 milioni di telespettatori, ottenendo uno share medio superiore al 30% (con picchi che hanno raggiunto anche quota 34%). Dati auditel, questi, che confermano come Doc-Nelle tue mani sia tra le serie italiane più amate del momento.