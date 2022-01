Tra i protagonisti di Back to School c’è l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola. Nel corso della puntata del 4 gennaio del programma di Italia 1 il barese si è distinto per i suoi interventi esilaranti e per qualche richiamo di troppo da parte della commissione durante gli esami di quinta elementare. Come tutti gli altri studenti ‘ripetenti’ vip il 43enne si è preparato all’atto finale del ‘percorso scolastico’ al campus estivo con due maestrini, Nicola e Vittorio. Nonostante l’impegno dei baby insegnanti l’opinionista sportivo non è riuscito a convincere i professori che l’hanno rimandato.

Ventola è stato l’unico degli ‘alunni’ della prima puntata a non riuscire a superare l’esame.

In attesa della prova d’appello per l’ex calciatore, sul web impazza il gossip relativo al suo rapporto con la moglie, Kartika Luyet. I due da tempo non condividono scatti di coppia né si vedono insieme. Nonostante ciò i diretti interessati non hanno mai confermato la rottura. Dall’altra parte il quarantatreenne ha di recente speso belle parole per Bianca Guaccero, l’ex con la quale è rimasto in buoni rapporti.

Promossi a pieni voti Eleonora Giorgi, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria e Giulia Salemi. Qualche patema d’animo in più per il volenteroso Clementino che alla fine è riuscito a convincere la commissione. Durante l’esperienza al campus estivo con i maestrini l’ex calciatore di Bari, Inter e Torino si è distinto per essere tra i più attivi nelle pause dedicate alla ‘ricreazione’.

Gag a go go prima di dimostrare il suo estro nella partitella con i piccoli insegnanti. L’atteggiamento del 43enne non è piaciuto alla commissione d’esame che l’ha richiamato più volte fino a decidere di rimandarlo al termine della prova che ha deluso le aspettative dei maestri. “Certe furbizie non l’hanno certo aiutata e per queste ragioni il ripetente Ventola è rimandato”, ha chiosato il professor Innaurato.

Dalla relazione con Bianca Guaccero ai rumors sulla rottura con Kartika Luyet, cantante con Vieri e Adani

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo Nicola Ventola, pugliese classe 1978 originario di Grumo Appula, ha vissuto tra Los Angeles e Abu Dhabi con la moglie Kartika Luyet da cui ha avuto un figlio. Negli ultimi tempi si sono intensificati i rumors relativi a una presunta crisi con la coppia che non si mostra insieme da diverso tempo. Al momento nessuno dei due ha confermato la rottura.

In passato il 43enne è stato legato sentimentalmente a Bianca Guaccero e in una recente intervista a Detto Fatto ha raccontato di conservare un buon rapporto con la conduttrice televisiva. “Era molto gelosa ma speciale.

Una volta mi lanciò un bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca”.

Ventola ha esordito in serie A a 16 anni con la maglia del Bari prima di approdare all’Inter di Ronaldo "il fenomeno" e Baggio nel 1998/99. Ha vestito anche le casacche di Atalanta, Bologna, Torino e Crystal Palace. Con l’Italia under 21 ha vinto un titolo europeo, mentre con la nazionale maggiore vanta una convocazione. Da alcuni anni lavora come opinionista sportivo per la tv statale di Abu Dhabi e di recente è stato anche commentatore Dazn. Nell’estate 2020 ha pubblicato il singolo musicale "Vita da Bomber" in collaborazione con Christian Vieri e Daniele Adani.