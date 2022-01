Nella soap opera Rai Un posto al sole il personaggio di Vittorio Del Bue (interpretato dal giovane attore Amato D'Auria) sta per uscire di scena. Dopo diversi anni dal suo debutto, D'Auria lascia la storica soap Rai.

L'attore lo ha annunciato tramite un post Instagram in cui saluta tutti con un "Ciao ciao grazie". La frase è stata scritta a corredo di varie foto scattate sul set di Upas.

Vittorio - nella soap ambientata a Napoli - è il figlio di Guido Del Bue. Nel corso della sua permanenza in Un posto al sole, il personaggio ha avuto diverse relazioni sentimentali con Alex (Maria Maurigi), Anita (Ludovica Bizzaglia) e, negli ultimi tempi, con Speranza (Mariasole Di Maio).

Amato D'Auria dice addio a Upas

Tramite un post Instagram, Amato D'Auria ha salutato e ringraziato tutti i suoi follower. L'attore è noto per aver interpretato Vittorio Del Bue in Un posto al sole. L'artista ha annunciato il suo addio alla soap, proponendo diverse foto scattate sul set.

Numerosi sono i fan che hanno lasciato un loro pensiero all'attore, augurandogli tanta fortuna per il futuro. Alcuni telespettatori scrivono di augurarsi di poterlo rivedere in futuro in Un posto al sole.

Antonella Prisco saluta il giovane collega Amato

L'attrice Antonella Prisco interpreta il personaggio di Mariella Altieri in Un posto al sole. La vigilessa, sposata con Guido, è madre del piccolo Lollo e matrigna di Vittorio.

L'attrice ha postato su Instagram uno speciale saluto al giovane collega Amato D'Auria, il quale ha appunto lasciato il cast di Upas. Antonella ha scritto, a corredo di una foto di gruppo: "Spero che sia solo un arrivederci. Buon viaggio Vittorio".

Un posto al sole: chi è Vittorio Del Bue

Vittorio Del Bue è il figlio di Guido e Assunta.

Nonostante la giovane età, è divenuto uno dei personaggi principali di Un posto al sole, per il suo carattere effervescente, per le storie d'amore con alcuni personaggi femminili della soap e per la fraterna amicizia con Patrizio, figlio di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli).

Nella storia, il ragazzo è nato tra il 1998 e il 2001.

È cresciuto con il papà e la mamma divorziati, sebbene i due abbiano mantenuto un rapporto tutto sommato cordiale. Nella storyline il ragazzo è vissuto prima a Chieti assieme alla madre, per poi trasferirsi a Napoli dal padre Guido, divenendo uno degli inquilini di Palazzo Palladini. Studente universitario, è amante della radio e di Internet, Vittorio si è fatto notare come youtuber col nickname di Vicky Beef, per poi approdare a Radio Golfo. Oltre a Patrizio, tra gli amici più cari di Vittorio c'è Rossella (Giorgia Gianetiempo).