Sono passate quasi due settimane dalla fine del Grande Fratello, e le coppie che si sono formate all'interno della casa sembrano andare d'amore e d'accordo lontano dalle telecamere. Omer Elomari e Rasha Younes, ad esempio, in diretta su TikTok hanno parlato di come si è evoluto il loro rapporto negli ultimi giorni, ma hanno frenato quando i fan hanno fatto domande su un'ipotetica convivenza.

Il racconto della coppia sui social

I Rashmer sono amatissimi e seguitissimi sui social, per questo l'altro giorno hanno deciso di ringraziare i loro tanti fan facendo una diretta su TikTok.

Nel corso della chiacchierata virtuale con i loro sostenitori, Rasha e Omer hanno risposto a molte domande su come stanno andando le cose tra loro fuori dalla casa del GF, se si stanno trovando bene insieme e se hanno progetti per il futuro.

Quando gli è stato chiesto se è cambiato qualcosa nella loro relazione da quando sono usciti, i ragazzi hanno detto: "Certo, ora non ci sono tensioni e siamo molto più dolci. Lì dentro non era facile, ci siamo tutelati e adesso stiamo benissimo".

"Quello stress che avevamo nella casa non c'è più, siamo rilassati nel nostro habitat", ha aggiunto il finalista del reality di Canale 5.

Nessuna nuova convivenza dopo il GF

La storia d'amore tra Rasha e Omer, dunque, procede a gonfie vele lontano dalle telecamere del GF ed entrambi i ragazzi hanno parlato di un feeling in crescita da quando non sono più sotto pressione per il gioco.

Quando i fan hanno chiesto se andranno a convivere, visto che abitano una a Roma e l'altro a Milano, l'ormai ex concorrente del reality ha risposto: "No, è presto. Chi va a convivere dopo due mesi nella vita reale? Con calma".

Tra i progetti futuri dei Rashmer, dunque, al momento non c'è quello di andare a vivere sotto lo stesso tetto.

Il Natale e il compleanno insieme

Omer e Rasha sono più uniti e complici che mai, e la conferma di ciò arriva dal fatto che hanno scelto di passare insieme il giorno di Natale.

Il 25 dicembre scorso, infatti, il ragazzo è volato a Roma e ha trascorso l'intera giornata con la famiglia della fidanzata, che lo ha accolto benissimo.

La giovane, inoltre, ha voluto sorprendere il compagno facendogli trovare una torta con su scritto "27 anni che mi aspettavi" per il suo compleanno: Omer, infatti, ha compiuto gli anni a Natale e lo stesso giorno della suocera, infatti i due hanno festeggiato insieme.

Qualche ora fa il finalista del GF è rientrato a Milano per lavoro, invece Rasha è rimasta nella capitale nell'attesa di un nuovo ricongiungimento con l'uomo che ha conosciuto all'interno della casa più spiata d'Italia e con il quale fa coppia da meno di due mesi.