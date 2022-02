Da tempo si vocifera di un possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl si è dichiarata pubblicamente single durante una Instagram Story fatta in compagnia del figlio Santiago. Ma alcuni scatti hanno riacceso il Gossip intorno alla sua figura: al ritorno da un viaggio che Belen si è concessa con l'amica di sempre Patrizia Griffini ad accoglierla all'aeroporto c'era proprio il suo ex marito Stefano.

Sguardi complici tra i due ex coniugi

L'occasione per ritrovarsi nello stesso posto pubblico a Belen e Stefano l'ha offerta Patrizia Griffini: l'ex gieffina, nota sui social come La Pettinose, ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale milanese e i due ex coniugi erano entrambi invitati.

Sui social, sia Rodriguez che De Martino hanno postato foto e video della bella serata passata con gli amici, ma entrambi si sono guardati bene da mostrare la presenza dell'altro. Ma a Whoopsee non è sfuggito che i genitori di Santiago hanno ritrovato una certa complicità tanto da concedersi un momento 'karaoke' di coppia.

Sulle note di 'Tu vuo’ fa’ l’americano', Belen e Stefano si sono scatenati: non sono sfuggiti agli utenti che hanno potuto visionare il video gli sguardi complici e le occhiate di intesa. Si tratta solo di affetto tra due ex o c'è qualcosa di più? Potrebbe essersi un ritorno di fiamma dopo la fine dell'amore tra la Rodriguez e il padre della piccola Luna Marì? I due diretti interessati non si sono espressi in merito, ma alcuni scatti rubati sembrano portare nella direzione di una ritrovata unione.

Ritorno di fiamma?

Qualche settimana fa il paparazzo Alajmo aveva dato per certa la frequentazione tra Belen e Stefano, aggiungendo che i due si incontravano in albergo, lontani da occhi indiscreti, anche se non erano riusciti a sfuggire al suo obiettivo. Poi alcuni scatti avevano mostrato la showgirl mentre si recava a casa dell'ex marito con i figli e l'amica Patrizia.

Non sarebbe la prima volta che i due tentano di ritrovarsi: dopo una lunga separazione, la coppia aveva dato una nuova possibilità al loro matrimonio. Purtroppo, alla fine i due si erano divisi, tanto che Belen ha deciso ricreare una nuova famiglia con Antonino e la nascita della piccola Luna. Anche con Spinalbese l'amore è naufragato nel giro di poco più di un anno. Tra Belen e Stefano la scintilla potrebbe essere scoccata di nuovo ma solo i due possono rivelare la verità ai fan.