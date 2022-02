Il Paradiso delle Signore va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.55, su Rai 1. Le puntate che verranno trasmesse dal 21 al 25 febbraio, secondo le anticipazioni, saranno ricche di suspense e colpi di scena.

Rientrata da Roma, Agnese racconterà tutta la verità su Rocco ai suoi figli, Tina e Salvatore: ossia che loro cugino ama un'altra donna. La sua fidanzata Maria, ancora ignara della situazione, riceverà un telegramma rassicurante da Rocco.

Nel frattempo Anna Imbriani deciderà di compiere un passo importante con sua figlia Irene, infatti la porterà al Paradiso delle Signore.

Intanto, in seguito alla confessione di Gemma, il clima in casa Colombo si rasserenerà.

Il Paradiso: Agnese scopre che Rocco ha perso la testa per un’altra ragazza

Non avendo più notizie di suo nipote Rocco, Agnese aveva deciso di partire per Roma, per scoprire per quale motivo suo nipote stesse disertando gli allenamenti di ciclismo. Nella capitale la donna è venuta a sapere che il ragazzo si era innamorato di un’altra ragazza.

Una volta rientrata a Milano, Agnese sceglie di rivelare tutta la verità su quanto scoperto ai suoi figli, Tina e Salvatore. Le nozze di Rocco con Maria sono fortemente a rischio. Tuttavia, non sa come dare la brutta notizia alla ragazza, ancora impegnata a ricamare ed ultimare il suo abito da sposa.

Irene scopre la verità su Rocco

Maria intanto riceve un telegramma dal contenuto rassicurante da parte di Rocco. La ragazza non sospetta niente. Agnese però dubita enormemente delle parole di suo nipote, non crede per nulla che sia sincero.

Irene viene a conoscenza del nuovo flirt di Rocco per puro caso. È confusa: non sa se raccontare tutto a Maria e rovinare il suo sogno d’amore oppure se tacere e fare finta di nulla.

Anche Stefania Colombo e le altre Veneri vengono a conoscenza del segreto di Rocco, nessuna di loro sa cosa sia meglio fare in questa situazione.

Il Paradiso delle Signore: Anna vuole trasferirsi a Milano con sua figlia

Anna Imbriani decide di compiere un grande passo in avanti con sua figlia, la piccola Irene: per la prima volta le fa vedere Il Paradiso delle Signore, il luogo in cui ha trovato conforto ed ospitalità dopo il suo rientro a Milano e che è anche la sua ‘famiglia’.

Le intenzioni di Anna sono quelle di trasferirsi stabilmente a Milano assieme a sua figlia, la quale al momento vive dai nonni.

Tina, passando molto tempo in compagnia della bambina, inizia a sviluppare un certo istinto materno e a pensare al proprio futuro: vorrebbe avere una famiglia tutta sua.

Ritorna la tranquillità in casa Colombo

Gemma si sente sempre più in colpa. È consapevole di essere lei la causa dell’allontanamento tra sua madre Veronica ed Ezio Colombo.

Una volta scoperta la vera identità della capocommessa, Gemma aveva deciso di inviarle una lettera anonima per metterla alle strette: sperava in una fuga di Gloria da Milano. Così facendo, la donna avrebbe smesso di essere una minaccia per la nuova famiglia che sua madre ed Ezio stavano cercando di costruire.

Tuttavia, il gesto di Gemma non aveva fatto altro che riavvicinare sempre di più il signor Colombo a sua moglie Gloria, soprattutto dopo che Veronica, per difendere sua figlia, aveva confessato di essere stata lei a scrivere la missiva anonima. Ciò aveva portato all’annullamento delle nozze tra Ezio e Veronica.

Decisa a porre rimedio al caos che aveva creato, Gemma decide così di assumersi le sue responsabilità e di confessare a Ezio tutta la verità. Dopo aver rivelato di essere lei la responsabile del vile gesto, in casa Colombo sembra tornare il sereno.