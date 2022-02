Il Festival di Sanremo, la cui messa in onda è partita il 1° febbraio 2022 su Rai Uno ha riservato ai telespettatori emozioni e colpi di scena anche alla sua terza diretta. Al timone del nuovo appuntamento sanremese, al fianco di Amadeus Drusilla Foer ha riscosso consensi, in barba alle critiche dei detrattori. Nel corso della serata, si sono esibiti tutti i concorrenti ammessi alla kermesse e si è stilata la prima classifica generale provvisoria. Quest'ultima, vede in pole position Mahmood e Blanco e in Top 10 Emma, Sangiovanni e Irama. La canzone del duo ha registrato dei traguardi in termini di ascolti su Spotify.

Sanremo, Drusilla Foer sorprende

La terza serata di Sanremo 2022, in onda il 3 febbraio 2022, ha visto Drusilla Foer alternarsi ad Amadeus nella presentazione dei concorrenti in gara, in tutto 25. L'attrice, in qualità di co-conduttrice, ha ottenuto i consensi del web, in barba alle critiche dei leoni da tastiera che l'hanno contestata come rappresentante della quota rosa del Festival.

Tra gli artisti in gara, hanno sorpreso gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Sangiovanni con il dance pop di "Farfalle", Irama con il soul di "Ovunque sarai" e Emma Marrone con il pop di "Ogni volta è così" hanno conquistato pubblico e critica, imponendosi tra le prime 10 posizioni, nella classifica generale.

Quest'ultima, accorpa i risultati delle classifiche stilate da giuria demoscopica, sala stampa e televoto del pubblico.

Arriva la prima classifica generale provvisoria

Nella classifica generale provvisoria, occupano la prima posizione i favoriti dai bookmaker alla vittoria del Festival, Mahmood e Blanco, con "Brividi". Al secondo posto troviamo Elisa.

Terzo, quarto e quinto posto per Gianni Morandi, Irama e Sangiovanni. Sesta Emma.

Seguono al settimo, ottavo e nono posto Massimo Ranieri, Fabrizio Moro e La rappresentante di lista. Decimo Dargen D'Amico.

Record di ascolti per Brividi

In vista della finale del Festival, Mahmood e Blanco hanno raggiunto un record di ascolti su Spotify Italia.

Si sono imposti come gli artisti sanremesi più ascoltati con "Brividi", registrando quota 3.384.192 stream. Non a caso, la canzone è oggi, 4 febbraio 2022, al primo posto nella Top 50 su Spotify Italy, che accoglie le 50 canzoni con più riproduzioni giornaliere. Inoltre, il duo conquista anche un record nella Top 50 Globale, raggiungendo la quinta posizione tra gli artisti più ascoltati su scala planetaria, con il brano sanremese..

Il duo occupa anche la prima posizione tra le tendenze su Youtube con il video ufficiale di Brividi. Al secondo posto, invece, troviamo Elisa con O forse sei tu. Terzo posto per Irama con Ovunque sarai.