È ormai quasi giunta alla conclusione la prima stagione della fortunata serie televisiva ‘Lea - Un nuovo giorno’, diretta da Isabella Leoni, con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür nel ruolo di protagonisti.

Martedì 1º marzo, su Rai 1 alle ore 21:20 circa andranno infatti in onda gli ultimi due episodi che saranno ricchi di suspense e colpi di scena.

Secondo le Anticipazioni Tv Lea Castelli e Marco Colomba non riusciranno ad ottenere l’affidamento del piccolo Koljia; Arturo Minerva deciderà di partire per una tournée musicale con lo scopo di dimenticare definitivamente Lea di cui è ancora profondamente innamorato; le condizioni di salute della giovane Viola peggioreranno pericolosamente.

Episodio 7: ‘Segreti di famiglia’

Nel settimo episodio, intitolato Segreti di famiglia, scopriamo che purtroppo Marco Colomba e Lea Castelli non riescono ad ottenere l’affidamento del piccolo Koljia poiché il giudice ha respinto la loro richiesta. Lea aveva lasciato Arturo Minerva per tornare con il suo ex marito Marco e sembra non nutrire alcun dubbio riguardo alla scelta fatta.Arturo, al contrario, è ancora addolorato per la fine della sua relazione con Lea. Con la speranza che la distanza geografica possa essere d’aiuto per risanare le sue ferite, accetta la proposta di partire per un tour con un artista molto noto. Purtroppo, le condizioni di Viola peggiorano, ma Luca, il fratello di Michela, decide comunque di restare al suo fianco.

Anna Galgano fa una confessione ad Arturo Minerva

Nel frattempo, viene ricoverato un nuovo paziente, il piccolo Tommaso, affetto da anemia aplastica, a cui urge un trapianto di midollo osseo. Per questo motivo, ai genitori devono essere immediatamente effettuati tutti i controlli necessari a determinare se ci sia o meno la compatibilità indispensabile per effettuare l’intervento.

Nonostante il grosso rischio, Lea e Marco fanno fatica a convincere la madre di Tommaso a sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari. Quest’ultima perciò, messa alle strette, rivela che il padre del bambino non è suo marito. Intanto, la ginecologa Anna Galgano, ex fidanzata di Marco Colomba, incontra per puro caso Arturo Minerva in ospedale e gli rivela un segreto che potrebbe cambiare la sua vita e rimescolare tutte le carte.

Puntata numero 8: ‘L’uomo giusto’, Lea - Un nuovo giorno

Nell’ultimo episodio di Lea - Un nuovo giorno, intitolato L’uomo giusto, la relazione tra Lea e Marco ritorna ad incrinarsi di nuovo. L’infermiera, che aveva lasciato Arturo per tornare con lui, lo accusa di averla ingannata. I due, però, non hanno il tempo di chiarire i loro problemi perché la salute di Viola peggiora velocemente.

La ragazza ha urgente bisogno di un trapianto di rene, per questo motivo il dottor Colomba spiega al padre di Viola una procedura sperimentale che gli consentirebbe di fare da donatore per la figlia. Koljia, che aveva subito un intervento di amputazione della gamba, invece riprende a camminare con la protesi, anche grazie all’aiuto di Lea.

La donna, intenerita dal bambino, decide di scattargli delle foto e di inviarle alla sua precedente famiglia affidataria. I due coniugi sono affranti per aver lasciato solo Koljia, che ha rischiato di essere rimandato in orfanotrofio in Russia e, sinceramente pentiti, decidono di accoglierlo nuovamente con loro, nella loro famiglia.

Marco è terrorizzato dall’idea di perdere di nuovo Lea, di cui è molto innamorato, Arturo è invece pronto a partire in tournée.

Tuttavia, un colpo di scena rimetterà di nuovo tutto quanto in discussione e costringerà Marco e Lea a fare chiarezza.