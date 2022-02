Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio svelano grandi colpi di scena. Una delle protagoniste assolute della puntata sarà la signora Pinuccia, che verrà presa nuovamente di mira da Tina. La signora ha avuto delle reazioni molto forti, tanto da abbandonare lo studio. Maria De Filippi ha deciso di seguirla, lasciando anche lei lo studio, per andare a vedere come stava e per cercare di calmare la situazione.

Tina si scaglia contro Pinuccia

All'interno dello studio di Uomini e Donne c'è stato un momento di grande tensione, come riportato dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News.

Tina Cipollari si è scagliata nuovamente contro la signora Pinuccia, nel tentativo di sbugiardarla. Non è la prima volta che l'opinionista attacca la donna, che ultimamente ha perso anche il sostegno da parte del pubblico a causa dei suoi comportamenti. Nelle puntate precedenti la signora Pinuccia era arrivata a piangere per la situazione e gli attacchi di Tina, ma durante questa registrazione è scoppiata di nuovo la polemica. Tante persone del pubblico sono state d'accordo con l'opinione della Cipollari e chi era presente ha riportato che la dama ha avuto un atteggiamento di supponenza, come se pretendesse troppo anche da parte della redazione e dei presenti per il fatto che è una donna di una certa età.

Pinuccia nella bufera: Maria lascia lo studio

La tensione è scoppiata quando Maria De Filippi ha invitato al centro studio Pinuccia e Alessandro, per parlare della loro relazione, che ormai è arrivata alla chiusura definitiva. La donna ha voluto precisare di essere rimasta molto male per i commenti che ha letto sul web riguardo quello che era accaduto tra di loro nelle precedenti puntate.

In studio la dama sembrava essersi calmata, ma tutto è precipitato quando Maria ha fatto entrare una donna per Alessandro. L'uomo ha accettato volentieri questa nuova conoscenza e Pinuccia ha reagito molto male e ha espresso tutto il suo fastidio per la presenza di questa nuova dama. Tina Cipollari l'ha accusata di essere una donna egoista e la signora Pinuccia ha deciso di abbandonare lo studio, stanca degli attacchi ricevuti.

Alessandro ha seguito la dama e con loro è uscita anche Maria De Filippi, che ha deciso di lasciare lo studio per cercare di risolvere la situazione e accertarsi che la donna stesse bene.

Le anticipazioni della registrazione del 23 febbraio

Durante la registrazione ci sono stati altri colpi di scena. Massimiliano ha chiesto a Nadia di lasciare insieme la trasmissione. La donna ha accettato e i due hanno dimostrato di essere davvero molto innamorati e presi l'uno dall'altra. Matteo Ranieri ha deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi e ha conosciuto una nuova ragazza, mentre Federica non era in studio, probabilmente perché ha ancora la febbre. L'attenzione si è concentrata anche su Biagio, che ha raccontato un episodio particolarmente strano e ambiguo. L'uomo ha raccontato che la dama Cristiana, nella precedente registrazione, gli ha fatto un occhiolino e lo ha salutato dalla sua macchina, ma la donna ha smentito tutto.