Il Paradiso delle Signore continua a tenere alta la curiosità degli appassionati di questa soap anni ’60. Che cosa accadrà nelle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo su Rai 1? Stando alle anticipazioni, Flora confesserà a Umberto i sentimenti che prova per lui, ma l’uomo farà di tutto per non far sapere nulla ad Adelaide. Mentre Beatrice cercherà di riavvicinarsi a Dante, Salvatore e Anna avranno molti dubbi sul loro rapporto di coppia. Durante un pranzo di lavoro, l’amico di Torrebruna scambierà Ferdinando e Ludovica per una coppia innamorata, e Marcello non la prenderà affatto bene.

Successivamente, Fiorenza farà sapere a Flavia che Ludovica ha reso pubblica la sua relazione con Marcello. Come la prenderà la signora Brancia? Stefania Colombo continuerà a stare alla larga dai suoi genitori, ma ben presto avrà un duro scontro con loro. Si rappacificheranno?

Il Paradiso delle Signore spoiler da lunedì 21 a venerdì 25 marzo: Flora insofferente per via di Umberto

Dopo aver ascoltato attentamente il discorso di Ezio in merito al segreto della sua ex Gloria, Stefania mentirà alle coinquiline sul motivo della sua fuga. Anna inizierà ad avere dei dubbi sui sentimenti che prova nei confronti di Salvo e ne parlerà con Beatrice. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore si respirerà un’aria irrespirabile per via dei continui scontri tra Vittorio e Dante.

Anche la giovane Colombo si sconterà con Gemma dopo la scoperta della verità e ringrazierà Marco per averle offerto una spalla su cui piangere e un rifugio. In più, Stefania esorterà il collega a trascorrere più tempo con Gemma e di non preoccuparsi più di lei. Gloria si troverà faccia a faccia con sua figlia e ammetterà di aver fatto un errore madornale a lasciarla sola con il padre.

La ragazza le concederà il perdono?

Gemma cercherà in tutti i modi di ricostruire il legame tra Stefania e Gloria. La capocommessa del Paradiso delle Signore spronerà Teresio a recuperare il rapporto con la loro figlia. Fiorenza, intanto, farà sapere a Flavia che suo marito non ha ancora versato la sua quota per partecipare alla cordata di imprenditori.

Sconcertata da tale rivelazione, la madre di Ludovica deciderà di andare a Napoli per chiedere spiegazioni al marito. La notizia della partenza di Flavia farà molto felice alla coppia formata da Ludovica e Marcello. I due, infatti, potranno vivere la loro intimità senza essere ostacolati da Flavia. Flora apparirà sempre più insofferente per via di Umberto, ma il commendatore faticherà a capire i motivi della sua irrequietezza.

Marcello geloso del rapporto tra Ludovica e Ferdinando

Anna e Salvatore attraverseranno un periodo di crisi per via delle incertezze sul loro futuro coniugale. Ferdinando inviterà Ludovica a unirsi con lui e il suo amico in un pranzo di lavoro. L’amico di Torrebruna equivocherà la natura del rapporto tra Ferdinando e Ludovica: Marcello inizierà a provare il sentimento della gelosia.

Stefania continuerà a ignorare suo padre e Veronica avrà un’idea per farli rappacificare. Umberto verrà a sapere che Flora è innamorata di lui.

Il Paradiso delle Signore trame puntate dal 21 al 25 marzo: Gemma mette alle strette Stefania

Grazie allo stratagemma di Gloria e Gemma, Teresio finalmente riuscirà a parlare con sua figlia. Più tardi, la giovane Colombo correrà da Marco per raccontargli il toccante incontro con il padre. Flora confiderà a Ludovica le sue sofferenze sentimentali, mentre il commendatore Guarnieri farà di tutto per non far sapere ad Adelaide ciò che è successo tra lui e la stilista americana. Beatrice, nel frattempo, cercherà di riallacciare i rapporti con il signor Romagnoli.

Ludovica renderà pubblica la sua relazione con Marcello, sfidando a testa alta i maldicenti e i benpensanti del Circolo. Nel frattempo, avverrà un altro scontro animato tra Stefania e Gloria.

A Salvatore verrà una brillante idea per rinsaldare il suo rapporto con Anna, ma non dirà nulla al suo socio Marcello. Fiorenza aggiornerà Flavia su tutti i pettegolezzi che circolano sulla relazione tra Ludovica e Marcello. Durante la cena a villa Guarnieri, Gemma verrà a sapere che Stefania è stata ospite lì e reagirà molto male. Dopo cena, la giovane Zanatta affronterà duramente Stefania e la costringerà a raccontare tutta la verità. Messa con le spalle al muro, Stefania ammetterà di aver soggiornato in villa mentre tutti la credevano da zia Ernesta. Dopo un lungo periodo di corte, finalmente Dante farà colpo su Beatrice e i due si scambieranno un focoso bacio.