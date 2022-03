Pinuccia Della Giovanna è una delle dame del Trono Over di Uomini e donne che più stanno facendo discutere. La donna dallo scorso settembre frequenta il 90enne Alessandro, ma il suo atteggiamento giudicato troppo supponente da Tina, ha generato accese discussioni in studio. La dama originaria di Vigevano (Pavia) in qualche occasione ha risposto male ad Alessandro, in particolare quando lui l'ha ripresa per non essersi vaccinata.

Chi è Pinuccia di U&D: nata e cresciuta a Vigevano, ha 80 anni

Pinuccia Della Giovanna ha 80 anni. È nata e cresciuta a Vigevano, città in cui vive attualmente.

La sua infanzia non è stata facile. A soli quattro anni infatti ha perso la madre e dopo questo tragico evento è cresciuta in orfanotrofio, dove ha trascorso gran parte dell'infanzia. La dama ha quattro fratelli. Come si è potuto intuire guardando le puntate di Uomini e donne, la signora è molto arzilla e ha un carattere forte. È stata sposata per 53 anni e ha perso il marito qualche anno fa dopo una lunga malattia. Ha due figli e un nipotino di nome Ryan.

U&D, Pinuccia e Alessandro: lei è innamorata, lui no

Pinuccia ha fatto il suo ingresso nel parterre del Trono Over di Uomini e donne lo scorso settembre, proprio come Alessandro Rausa, il 90enne con la passione per le canzoni di Vasco Rossi.

Tra i due c'è stato subito feeling, tanto che sono state organizzate alcune esterne con la complicità della redazione. Il pubblico li ha visti passeggiare per le vie di Roma o cenare insieme. Tra loro è nata una bella amicizia. Peccato che Alessandro non abbia sentito le 'farfalle nello stomaco' e non sia sbocciato l'amore, almeno da parte sua.

È innegabile che il 90enne provi affetto per Pinuccia ma, a detta sua, la loro è solo un'amicizia. Pinuccia invece, ha più volte dichiarato di essere innamorata di Alessandro.

Tina contro Pinuccia a Uomini e donne

Anche in una delle recenti puntate andate in onda su Canale 5 lo ha ribadito. Peccato che il suo atteggiamento un po' troppo supponente, non faccia altro che mettere in crisi Alessandro.

Non ultimo il fatto che gli abbia risposto male quando il cavaliere si è permesso di rimproverala per non aver fatto il vaccino. Cosa che aveva portato Pinuccia a dover scendere dal treno in quanto sprovvista del green pass. Dopo questo fatto, anche Tina Cipollari aveva accusato Pinuccia di essere supponente. Accuse che l'opinionista ha rivolto ancora alla dama 80enne, nel momento in cui Pinuccia ha cercato di convincere Alessandro a non uscire con una nuova dama scesa per lui. Tina le avrebbe dato dell'egoista, almeno stando alle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni di Uomini e donne. Puntate che andranno in onda in questi giorni su Canale 5. Pare che a seguito del diverbio con Tina, Pinuccia sia uscita dallo studio.