Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera turca Brave and Beautiful, in programmazione dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 sino alle 17:30 circa.

Nella puntata che verrà trasmessa martedì 26 aprile 2022 al centro della scena ci sarà soprattutto il personaggio di Sirin Turhan (Irmak Örnek), la quale si impossesserà di una misteriosa cartellina che Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) aveva nascosto a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), non ascoltando i consigli di Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe). La fanciulla, appena verrà colta in flagrante dal perfido uomo, farà perdere le proprie tracce per diverse ore non dando alcun segnale di sé.

Spoiler Brave and Beautiful, episodio del 26 aprile: nessuna traccia di Sirin, Sühan non crede al racconto della sua amica

Gli spoiler dell’episodio dello sceneggiato Cesur ve Güzel che il pubblico avrà modo di seguire nel pomeriggio di martedì 26 aprile 2022 sulla rete ammiraglia Mediaset sono particolarmente ricchi di colpi di scena.

Sirin, dopo essere stata sorpresa da Riza in camera sua e con in mano una cartellina contenente diverse fotografie di Sühan (Tuba Buyukustun) scomparirà nel nulla, destando parecchia preoccupazione. Tutte le persone a lei care si metteranno a cercarla disperatamente per alcune ore senza riuscire a rintracciarla. Successivamente la donna riapparirà, ma avrà una brutta ferita alla testa che non potrà di certo nascondere.

A questo punto Sirin mentirà sulle reali cause del proprio incidente, raccontando di essere stata curata da un medico del paese dopo una caduta nel bosco: sia Sühan che il marito Cesur faticheranno a credere alla versione della giovane, per questo motivo saranno decisi a vederci più chiaro su questa intricata questione.

Tahsin accoglie il piccolo Muzaffer nella sua tenuta, Cahide costretta a occuparsi del figlio di Hulya

Nel contempo Tahsin - appena la sua domestica Reyhan Turhan (Işıl Dayıoğlu) troverà il piccolo Muzaffer abbandonato nel suo giardino - non ci penserà due volte a decidere di accoglierlo presso la sua tenuta, mettendo Cahide (Sezin Akbaşoğulları) di fronte a un ultimatum.

Nello specifico la moglie di Korhan (Erkan Avcı) se vorrà continuare a vivere con l'uomo non avrà altra scelta che occuparsi del figlio della sua ex complice Hulya (Zeynep Kiziltan), come in effetti aveva peraltro precedentemente promesso alla stessa.