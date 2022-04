Molti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma ad aprile negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Brooke Logan entrerà in contrasto con Taylor Hayes e Ridge Forrester per salvaguardare le nozze di Hope dopo la scoperta dell'amnesia di Steffy.

Beautiful: Steffy ricoverata in ospedale dopo l'aggressione di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente trasmesse in America rivelano che nasceranno delle forti tensioni tra Brooke e Taylor. Tutto inizierà quando Steffy affronterà Sheila in un vicolo de Il Giardino dopo aver saputo che aveva fatto in modo che la matrigna si ubriacasse insieme a Deacon per vendetta.

In questa circostanza, la sorella di Thomas inizierà a minacciare pesantemente la suocera, arrivando addirittura a dirle che non farà mai parte della vita di Finn e di suo nipote. Parole, che scateneranno la rabbia della Carter, la quale tirerà fuori un'arma da fuoco per sparare contro la Forrester jr.

Ma ecco, che Finn sopraggiungerà sul posto, posizionandosi tra la moglie e la madre. Il medico, a questo punto, sarà raggiunto da un colpo mortale all'intestino mentre Steffy riceverà lo stesso trattamento da Sheila, ormai preda della pazzia. Alla fine, la sorella di Thomas verrà ricoverata in ospedale grazie all'aiuto di Deacon mentre Finn perderà tragicamente la vita.

Hope non accetta che la rivale creda di essere sempre sposata con Liam

Nelle puntate Usa di Beautiful, Steffy uscirà dal coma, riempiendo di felicità i genitori affranti. A tal proposito, la donna accuserà una forte amnesia, tanto da non ricordare nulla dell'aggressione subito dalla suocera e della morte di suo marito Finn.

Intanto, Sheila inizierà ad accusare dei forti sensi di colpa e per questo cercherà di buttarsi giù dal tetto dell'ospedale, se non le venisse impedito dall'intervento provvidenziale di Taylor.

In ospedale, Liam aiuterà Steffy a recuperare i ricordi mentre Hope non accetterà che la sua rivale creda che sia sempre sposata con suo marito. Per questo motivo, Logan jr cercherà di spronare Forrester jr a ricordarsi dei tragici momenti che l'hanno portata in un letto d'ospedale. Purtroppo la situazione si rivelerà più grave del previsto, tanto che questo sarà motivo di discussione nella famiglia.

Brooke ai ferri corti con Taylor e Ridge per l'amnesia di Forrester jr

I portali americani annunciano che Brooke darà vita a una feroce lotta con Taylor e Ridge. La psichiatra, infatti, rifiuterà che Steffy subisca un nuovo choc a causa della decisione delle Logan di provare a farle ricordare l'aggressione subita. A tal proposito, l'amnesia di Forrester jr metterà a dura prova Liam, che si troverà davanti a una difficile situazione.

Brooke, invece, apparirà molto in ansia per il suo futuro con Ridge. Logan temerà che i problemi delle loro figlie influenzino il loro ritorno di fiamma.