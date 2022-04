Prosegue l’appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore, serie televisiva italiana che va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15.55. La sesta stagione della soap opera è ormai giunta alla conclusione, il 29 aprile ci sarà infatti l’ultima puntata.

Gli episodi che verranno trasmessi dal 25 al 29 aprile, saranno ricchi di suspense colpi di scena. In particolare, Umberto metterà fine alla sua relazione con la contessa per Flora; Adelaide, però, entrerà in possesso delle quote del Paradiso di Dante Romagnoli.

Ludovica, invece, accetterà di partire per la Grecia con Torrebruna dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato, Marcello Barbieri.

Infine, verrà celebrato il tanto atteso matrimonio tra Anna Imbriani e Salvatore Amato.

Il Paradiso 6, anticipazioni puntate dal 25 al 29 aprile: Umberto impedisce a Flora di partire

Flora, dopo l’incontro con la sua amica a Londra, comunica di aver trovato un nuovo impiego e di essere determinata a partire per tornare in America: in questo modo si prende una rivincita su Adelaide.

La stilista è pronta per lasciare Milano ed iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti, per questo motivo dice addio ai suoi colleghi di lavoro. Umberto, scosso dalla notizia della partenza di Flora, prende una decisione: lascia Adelaide perché capisce di essere innamorato di Flora e di voler stare con lei. La insegue prima che arrivi in aeroporto e la ferma in extremis, impedendole di partire.

La contessa si trova perciò costretta a fare i conti con la realtà dei fatti: il sentimento che lega suo cognato a Flora è autentico e lui è disposto a lasciare villa Guarnieri, per vivere la sua storia con la ragazza.

Intanto, Romagnoli decide di restituire le quote azionarie del Paradiso (che aveva estorto al commendator Guarnieri) ad Adelaide, la quale diviene così la nuova co-proprietaria del grande magazzino.

Tuttavia, Dante ignora che la contessa stia tramando una vendetta nei confronti di suo cognato.

Trame episodi fino al 29/4: la piccola Irene decide di vivere a Milano

Agnese e Armando si occupano della piccola Irene, la figlia di Anna Imbriani. La bambina, dopo aver trascorso del tempo con la signora Amato, si affeziona sempre di più alla nonna acquisita.

Per questo motivo, la piccola Irene fa un annuncio inaspettato: le farebbe piacere trasferirsi e vivere a Milano.

La sua decisione rende felicissima Agnese ed è il più bel regalo che Anna e Salvo potessero desiderare. Arriva poi il giorno più importante per i due sposi: quello del loro matrimonio. Per questa giornata il magazzino è chiuso al pubblico per via delle nozze.

Il Paradiso delle Signore 6: Marcello Barbieri tronca la sua relazione con Ludovica Brancia

Ludovica scopre che Marcello Barbieri ha rassegnato le sue dimissioni dal Circolo. Quest’ultimo, invece, sembra essere convinto che troncare la sua relazione con la giovane Brancia sia la cosa giusta da fare: per questo motivo trova il coraggio di lasciarla.

Emotivamente distrutta dopo la rottura con Marcello, la ragazza viene prontamente consolata da Ferdinando Torrebruna che, per alleviare le sue sofferenze d’amore, le propone di partire con lui per la Grecia. Ludovica ha il cuore spezzato e Torrebruna ritiene che sia opportuno per la giovane distrarsi, per evitare di pensare alla fine della sua relazione. La ragazza accetta la proposta.

Ferdinando e Ludovica sono sul punto di partire, ma in quel momento Marcello li raggiunge in quanto si è reso conto del suo errore e vorrebbe riconquistare la sua ex fidanzata.