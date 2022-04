La sesta stagione della fortunata serie televisiva Il Paradiso delle Signore, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1, si avvia ormai alla conclusione, la quale è prevista per il 29 aprile.

Le Anticipazioni Tv delle prossime puntate, che verranno trasmesse dal 18 al 22 aprile, rivelano che ci saranno numerosi e travolgenti colpi di scena.

In particolare, le condizioni di salute di Beatrice non sembreranno migliorare e Vittorio Conti sarà costretto a cedere il marchio Paradiso a Dante Romagnoli. Sofia deciderà di trasferirsi a Firenze; Flora, invece, riceverà un’interessante quanto inaspettata proposta di lavoro in America.

Umberto, di fronte all’aut aut di sua cognata Adelaide, sceglierà di allontanarsi da Flora Gentile Ravasi.

Nel finale, Dante Romagnoli sarà disposto a rinunciare a tutto ciò che ha ottenuto fino a quel momento, per amore di Beatrice Conti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 aprile: Vittorio Conti cede il marchio Paradiso a Dante Romagnoli

Beatrice, dopo aver scoperto le reali intenzioni di Dante Romagnoli, ha avuto un incidente.

Per questo motivo, Vittorio Conti aggiorna tutti i dipendenti de Il Paradiso delle Signore sulle condizioni di salute di Beatrice. La contabile, a causa della caduta dalle scale, è ancora in coma e Vittorio ha contattato un luminare per curarla.

Nel frattempo, Dante affronta Vittorio Conti: vuole stare vicino a Beatrice, la donna di cui è innamorato.

Il punto è proprio che Conti dubita che quello che ci sia tra Romagnoli e sua cognata sia vero amore. Ritiene che Dante si sia servito di Beatrice per i suoi sotterfugi e punta il dito contro di lui, accusandolo.

In parallelo, la situazione di Beatrice non sembra migliorare: non si è ancora risvegliata dal coma.

Per questo motivo, Vittorio è costretto a cedere il marchio de Il Paradiso delle Signore a Dante Romagnoli.

Tuttavia, è intenzionato a dettare le sue condizioni, le quali non ammettono repliche.

Il Paradiso 6, anticipazioni degli episodi fino al 22 aprile: Beatrice Conti si risveglia dal coma

I medici non danno alcuna notizia positiva a Vittorio riguardo alle condizioni di salute di Beatrice: i pronostici non sono affatto buoni. Conti ha un crollo emotivo.

Anche Dante è visibilmente disperato, dopo essere andato a trovare la donna che ama in ospedale.

Finalmente Beatrice si risveglia: è fuori pericolo. Dante coglie l’occasione per dichiarsi a lei e farle sapere quanto la ami.

In seguito, a sorpresa, si presenta da Vittorio: è disposto a rinunciare a tutto quello che ha ottenuto fino a quel momento, solamente per amore di Beatrice.

Spoiler fino al 22 aprile de Il Paradiso delle Signore: Flora e Sofia vogliono lasciare Milano

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha scoperto che Umberto l’ha tradita con Flora Gentile, pertanto lo mette di fronte ad una scelta: il commendatore deve decidere se rimanere con lei o stare con Flora.

A fronte di questo aut aut, Guarnieri sceglie, per il momento, sua cognata Adelaide e si allontana dalla giovane stilista del Paradiso.

Nel frattempo, Flora riceve un’inaspettata proposta di lavoro negli Stati Uniti: valuta se sia meglio restare a Milano o accettare e trasferirsi, per sfuggire alle sue sofferenze d’amore e ricominciare una nuova vita. Alla fine, decide di accettare. Per questo motivo, comunica la sua decisione ad Umberto, il quale ne rimane turbato.

È tempo di cambiamenti: parallelamente, anche Sofia annuncia la sua intenzione di trasferirsi da Milano. La ragazza, infatti, è in procinto di lasciare la Caffetteria, in cui lavora assieme a Marcello Barbieri e Salvatore Amato, per recarsi a Firenze.