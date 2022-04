Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni Sessanta, è arrivata all'ultima settimana di programmazione della sesta stagione.

Nella terza puntata settimanale, in onda mercoledì 27 aprile, Umberto prenderà una decisione importante per il proprio futuro che cambierà non solo la sua vita, ma anche quella della stilista Floria e della contessa Adelaide.

Nel contempo, Marcello lascerà la sua fidanzata poiché crede che le differenze sociali fra loro possano essere appianate, mentre Ferdinando sarà pronto a consolare la giovane Brancia.

Intanto, Stefania continuerà a soffrire per il ricatto di Gemma e per aver dovuto rinunciare a Marco. Infine, Vittorio deciderà di aiutare il suo acerrimo nemico Dante per fargli riconquistare la fiducia di Beatrice.

Umberto lascia Adelaide e corre da Flora

Nelle puntate precedenti Flora Gentile Ravasi ha deciso di lasciare villa Guarnieri, ma il commendatore la aveva inseguita baciandola sotto gli occhi di Adelaide. Tuttavia, poi Umberto aveva lasciato la ragazza, chiedendo perdono alla contessa.

Nella puntata in onda il 27 aprile Umberto prenderà però una decisione che stravolgerà la propria vita e quella delle donne che gli stanno più a cuore: il commendatore chiuderà la storia sentimentale con Adelaide, avendo capito di amare la stilista Flora e quindi di voler stare con lei.

Ludovica lasciata da Marcello, Ferdinando ne approfitta

Nelle puntate precedenti, Marcello Barbieri si era dimesso dal circolo e aveva iniziato a maturare molti dubbi sulla propria relazione con Ludovica.

Nella puntata in onda mercoledì 27 aprile, Marcello prenderà la decisione di lasciare la signorina Brancia. Il giovane cameriere capirà che tra lui e Ludovica non può funzionare per la differenza di stato sociale.

Ad aiutare la ragazza in questo momento difficile sarà Ferdinando Torrebruna che cercherà in ogni modo di consolare la ragazza e di sfruttare l'occasione per avvicinarsi sentimentalmente a lei.

Vittorio aiuta Dante, Stefania distrutta

Nelle puntate precedenti, Gemma ha scoperto la relazione che intrattengono Stefania e Marco e ha deciso di minacciare la ragazza.

Pertanto la giovane Colombo ha rinunciato all'amore di Marco per salvare sua madre Gloria dal carcere. Ora Stefania è sempre più distrutta dal dolore per aver dovuto allontanare il giornalista.

Intanto Beatrice continua a rifiutare la presenza di Romagnoli nella sua vita, tuttavia soffrirà per la sua lontananza. Così Vittorio deciderà di aiutare e incoraggiare Dante a riconquistare la fiducia della vedova Conti.