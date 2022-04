Una delle vicende de Il Paradiso delle Signore 6 che ha maggiormente appassionato i telespettatori italiani è incentrata sulla storia della famiglia Colombo. Nelle puntate già trasmesse nelle scorse settimane Stefania non ha reagito bene alla scoperta che Gloria è sua madre e al fatto che, sia lei che il padre Ezio, le abbiano nascosto la verità. Tuttavia, stando alle anticipazioni rilasciate di recente sul web, presto la ragazza darà una seconda chance alla madre e le due si riappacificheranno. A quanto sembra, però, i problemi non finiranno con il loro riavvicinamento, poiché qualcuno tramerà alle loro spalle e avrà come alleata nientemeno che la contessa Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Gemma e Veronica contro Stefania e Gloria

Continua l'appuntamento giornaliero con Il Paradiso delle signore 6, la celebre soap di Rai 1 che si concluderà il 29 aprile. Dagli spoiler sulle puntate che porteranno al gran finale si scopre che, dopo il riavvicinamento tra Gloria e la figlia Stefania, Veronica inizierà a provare gelosia nei confronti delle due. Inoltre avrà il timore che questa riconciliazione possa portare il compagno Ezio a riavvicinarsi all'ex moglie e tornare così ad essere una famiglia. La vedova Zanatta, però, non sarà l'unica a preoccuparsi. Anche la figlia Gemma non proverà sentimenti positivi verso le donne della famiglia Colombo, in particolare Stefania.

La giovane, infatti, vedrà nella sorellastra un ostacolo al suo fidanzamento con Marco. Stando alle anticipazioni tra il giovane di Sant'Erasmo e la figlia di Ezio nascerà un forte sentimento e sarà proprio quest'ultima a confidare le sue pene d'amore alla madre Gloria.

Adelaide dalla parte di Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La situazione fin qui descritta andrà via via peggiorando. Infatti, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, Marco capirà di non potere più reprimere i suoi sentimenti. Tutto ciò avverrà mentre, nel frattempo, la zia Adelaide deciderà di invitare la famiglia Colombo a Villa Guarnieri per ufficializzare il fidanzamento tra il nipote e Gemma Zanatta.

Il giovane si sentirà stretto in una morsa, ma deciderà ugualmente di essere sincero e, prima dei festeggiamenti, lascerà la fidanzata. Stando alle anticipazioni, questo avvenimento creerà sconcerto e imbarazzo in entrambe le famiglie. Gemma sospetterà subito che Stefania sia la causa della rottura del fidanzamento e inizierà a covare rancore verso la sorellastra. Sarà a questo punto che comincerà a prendere forma la contrapposizione tra Veronica e Gemma da una parte e Gloria e Stefania dall'altra. La prime due, tuttavia, potrebbero avere un vantaggio, poiché avranno dalla loro parte la contessa di Sant'Erasmo, la quale supporterà la giovane Zanatta.

Gloria e Stefania potrebbero essere in pericolo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Veronica e Gemma si alleeranno contro Gloria e Stefania. Si vocifera su alcuni siti che la capocommessa e la figlia saranno in serio pericolo, poiché le due rivali trameranno alle loro spalle. Dunque, in vista del finale della soap, per i Colombo si preannunciano sorprendenti colpi di scena. Bisognerà vedere quale ruolo avrà Ezio nella vicenda. L'uomo si troverà in mezzo e potrebbe decidere di appoggiare l'ex moglie e la figlia. Per avere delle certezze non resta che attendere di vedere le puntate in onda nelle prossime settimane