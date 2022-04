La sesta edizione de Il Paradiso delle signore è terminata il 29 aprile e, dopo la messa in onda dell’ultima puntata è arrivata, a sorpresa, una bella notizia. Gli attori Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, interpreti di Roberta e Antonio, infatti, hanno comunicato di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia, che ha recitato nella fiction di Rai 1, ormai sposata da diverso tempo, ha comunicato ai follower su Instagram di aspettare un bambino, raccontando di avere tenuto la cosa segreta per molto tempo.

Il Paradiso delle signore: gli interpreti di Antonio e Roberta aspettano un figlio

Annuncio a sorpresa il 29 aprile, per due degli attori più amati de Il Paradiso delle Signore. Gli interpreti di Roberta Pellegrino e Antonio Amato, che nella realtà fanno coppia fissa da qualche anno, aspettano un bambino. L’attrice Federica De Benedittis, attraverso il suo account Instagram, ha informato i suoi follower di essere in dolce attesa e ha rivelato dettagli in più sulla gravidanza. L’attrice di Roberta ha dichiarato: ''Abbiamo custodito questo segreto per mesi''. Anche Giulio Maria Corso ha pubblicato un post sui social, rivelando: ''È la notizia più bella che potrò mai darvi''.

Il Paradiso delle signore: Federica De Benedittis attende un figlio da Giulio Maria Corso

Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso sono sposati dal 2019 e nella serata di venerdì 29 aprile hanno annunciato di attendere il loro primo figlio. L’attrice che ha ricoperto il ruolo di Roberta ne Il Paradiso delle signore, ha spiegato che lei e suo marito hanno preferito custodire il segreto sulla gravidanza per lungo tempo.

Infatti, in base agli scatti pubblicati nel post su Instagram, Federica è ormai incinta da diversi mesi, giudicando dalla pancia. L'interprete di Roberta Pellegrino ha affermato: "Per me in questi mesi è stato necessario fare un passo indietro, dai social, dalla frenesia quotidiana, dal caos".

Il Paradiso delle signore: il futuro di Roberta e Antonio nella fiction di Rai 1

Federica De Benedittis e Antonio Amato non sono più nel cast de Il Paradiso delle signore da diverso tempo ma, nella fiction di Rai 1, spesso, i personaggi rientrano in scena, anche dopo lunghi periodi di assenza. Pertanto, potrebbe non essere escluso un ritorno degli attori sul set prossimamente. A tal proposito, durante le nozze di Salvatore e Anna, trasmesse nell’episodio finale della sesta stagione, il personaggio di Antonio è stato menzionato e Agnese ha rivelato che suo figlio sarebbe tornato a Milano per festeggiare il matrimonio di suo fratello. Al momento, non c'è nessuna certezza su un rientro nel cast dei due attori. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sul futuro nascituro.