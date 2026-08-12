Quella che sta per volgere al termine è stata un'estate da sogno per Javier Martinez, che solo nell'ultimo mese ha visitato posti bellissimi e ha trascorso le sue giornate con le persone a lui più care. Nel periodo in cui Helena Prestes è stata in Grecia, ad esempio, il 31enne si è spostato a Macerata, dove si è diviso tra shopping e momenti di svago con gli amici. Il padre del pallavolista, inoltre, ha anticipato che a brevissimo il figlio dovrebbe partire con la fidanzata per un viaggio lungo e che entrambi desidererebbero fare da tempo.

Le giornate di Javier senza Helena

Le vacanze di Helena e Javier sono cominciate circa un mese fa, quando sono volati in Sardegna per festeggiare il 36° compleanno di lei.

Se la modella ha fatto avanti e indietro dall'isola per motivi di lavoro, Martinez ci è rimasto più tempo e ha condiviso le sue giornate con una parte della famiglia (soprattutto il padre e i due fratelli).

Quando Prestes ha raggiunto Mykonos con un gruppo di amiche, il pallavolista ha scelto di passare qualche giorno a Macerata, dove ha vissuto per un lungo periodo.

Il 31enne si è rilassato in barca, ha pescato e poi si è concesso una seduta di shopping in un negozio di orologi, il tutto prima di ricongiungersi con la sua dolce metà.

Lo spoiler di Mariano

Qualche giorno fa Helena ha stuzzicato la curiosità dei fan raccontando che dopo Ferragosto partirà per un lungo viaggio, ma non ha svelato l'identità di chi la accompagnerà.

Oggi, 12 agosto, ci ha pensato il papà di Javier a spoilerare tutto scrivendo su Facebook: "Con chi partirà? Non dirlo a nessuno, ma credo con un uomo argentino troppo figo, un pallavolista di Macerata che ha traslocato a Lecco. Il nome? Boh".

Le teorie del fandom

Stando a queste parole del signor Mariano, tra pochi giorni Helena e Javier dovrebbero partire per un viaggio lungo e importante.

Tra i fan degli Helevier c'è chi è convinto che i loro beniamini potrebbero fare tappa in Brasile, in Argentina oppure in entrambi i Paesi, magari con l'obiettivo di conoscere meglio l'uno le origini dell'altro a quasi due anni dall'inizio di questa storia d'amore che non smette di regalare emozioni e spunti di discussione.