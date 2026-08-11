Tra le coppie nate nel parterre over di Uomini e Donne, quella formata da Cinzia e Marco continua a suscitare curiosità tra i fan del programma. Nella giornata di lunedì 11 agosto, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso nelle sue storie Instagram una segnalazione inviata da una follower che sostiene di aver incontrato i due a Paestum. Secondo quanto riportato nel messaggio pubblicato sui social, i protagonisti del dating show sarebbero apparsi molto affiatati e innamorati. Un dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati, anche perché alcuni indizi social sembrano confermare la presenza di Cinzia nella località campana proprio negli stessi giorni.

Cinzia e Marco insieme dopo la fine di Uomini e Donne

A rilanciare il rumor è stata Deianira Marzano, che ha mostrato ai suoi follower una segnalazione ricevuta da una persona presente a Paestum. Nel messaggio si legge che Cinzia e Marco sarebbero stati avvistati insieme durante una giornata trascorsa nella rinomata località turistica. La follower ha sottolineato soprattutto la sintonia tra i due, descrivendoli come una coppia particolarmente unita e complice. Parole che hanno immediatamente alimentato l'interesse dei fan di Uomini e Donne, curiosi di scoprire come stia procedendo la relazione lontano dalle telecamere. A rendere ancora più interessante la vicenda c'è un altro dettaglio. Nella storia condivisa da Deianira Marzano comparirebbe infatti anche una fotografia che mostrerebbe chiaramente Cinzia e Marco insieme.

Uno scatto che ha contribuito a dare maggiore credibilità alla segnalazione e che ha fatto rapidamente il giro delle pagine dedicate al programma di Maria De Filippi.

Gli indizi social e la presenza di Cinzia a Paestum

Oltre alla segnalazione diffusa sui social, ci sarebbero anche alcuni elementi che sembrano andare nella stessa direzione. Dando uno sguardo al profilo Instagram di Cinzia, infatti, emerge che la dama si trova effettivamente a Paestum, circostanza che coincide con quanto raccontato dalla follower che avrebbe incontrato la coppia. Questo particolare ha spinto molti utenti a ritenere plausibile l'avvistamento riportato da Deianira Marzano. Sebbene i diretti interessati non abbiano commentato pubblicamente la segnalazione, gli indizi raccolti nelle ultime ore sembrano rafforzare l'ipotesi che stiano trascorrendo alcuni giorni insieme.

Al momento non esistono dichiarazioni ufficiali da parte di Cinzia e Marco, ma il gossip continua a circolare tra i fan del programma. L'avvistamento a Paestum e la fotografia pubblicata nelle storie di Deianira Marzano hanno comunque riacceso l'attenzione sulla coppia, che a quanto pare continua a vivere la propria conoscenza lontano dai riflettori ma senza rinunciare a momenti romantici condivisi.