A Uomini e donne nelle nuove puntate in onda su Canale 5, ci sarà spazio per parlare di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere appena tornato nel programma, chiuderà la conoscenza con Gloria e ballerà di nuovo con la ex Ida Platano. Ci sarà pure una discussione tra Guarnieri e Armando, mentre Luca Salatino e Aurora si baceranno.

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria

Anche in questo ultimo fine settimana proseguono le registrazioni di Uomini e donne. Ciò che accade nello studio di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. La pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, fa sapere che non ci saranno novità in merito a Gemna Galgani.

Si parlerà invece delle vicende sentimentali di Riccardo Guarnieri, l'ex di Ida Platano, tornato in studio solo qualche giorno fa. Il cavaliere si é subito rimesso in gioco, cominciando una frequentazione con Gloria. Le prime anticipazioni parlavano di una conoscenza nata sotto i migliori auspici ma, stando a quanto accaduto nella registrazione dell'8 aprile, i due chiuderanno.

Riccardo balla con Ida nelle nuove puntate di Uomini e donne

Dunque, nelle nuove puntate di Uomini e donne, i telespettatori vedranno Riccardo Guarnieri ballare insieme alla ex Ida Platano. Inevitabilmente, questo farà felici i nostalgici di questa coppia che sperano da tempo in un ritorno di fiamma. Va detto che Guarnieri non è tornato a Uomini e donne per riconquistare Ida.

Almeno non lo ha dichiarato espressamente. Sta di fatto che le anticipazioni apparse sul web, riferiscono anche di un diverbio tra Armando e Riccardo. Non è dato sapere se il motivo riguardi Ida oppure no. Bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprirlo. Intanto proseguono anche le liti tra Tina e Pinuccia.

Ormai l'opinionista ha preso di mira l'80enne di Vigevano, tanto da scontrarsi con lei in ogni puntata.

Anticipazioni u&D: primo bacio tra Luca e Aurora

Spazio anche al Trono Classico con il tronista Luca Salatino sempre più preso dalla nuova corteggiatrice Aurora. Tra i due scatterà il primo bacio. Certamente questo non farà piacere alle altre due corteggiatrici Soraia e Lilli.

Quest'ultima tornerà in studio dopo essersene andata la scorsa settimana. Sarà proprio il tronista ad andare a riprenderla. Peccato che si troverà a vedere il bacio tra Luca e Aurora. Ci sarà spazio anche per vedere come proseguirà il percorso della nuova tronista Veronica. La ragazza, uscirà in esterna con due corteggiatori. Per altri dettagli non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45