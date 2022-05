Nella serata di sabato 7 maggio andrà in onda la semifinale di Amici e c'è grande attesa per scoprire chi passerà il turno e arriverà a contendersi la vittoria. Nelle ultime ore, in base ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che Albe e Dario abbiano perso al ballottaggio contro Serena e Alex.

Amici, puntata del 7 maggio: Albe e Dario al ballottaggio contro Serena e Alex

Nella registrazione della semifinale di Amici, sette allievi della scuola di Maria De Filippi hanno provato a conquistare l'accesso alla finale della trasmissione.

Durante le riprese, come di consueto, ci sono state tre manche, che hanno decretato i primi tre finalisti. In tale occasione, Sissi, Michele e Luigi sono riusciti a conquistare i giudici, mentre Albe, Dario, Serena e Alex sono finiti al ballottaggio. Nelle ultime ore, Amedeo Venza ha rivelato che i due allievi del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sarebbero stati eliminati durante la semifinale, registrata il 4 maggio.

Amici, semifinale del 7 maggio: Albe e Dario sarebbero stati eliminati

I nominativi dei due studenti eliminati sono stati comunicati in casetta, al termine delle riprese di Amici. Il pubblico presente in studio alla registrazione dell'ottava puntata, pertanto, non ha saputo il nome dei ragazzi che hanno lasciato la scuola.

L'unica cosa certa è che i due allievi di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono finiti al ballottaggio contro Serena e Alex. A fare chiarezza, però, ci ha pensato Amedeo Venza che, nella mattinata di venerdì 6 maggio, ha pubblicato un post nelle sue storie Instagram, nel quale ha affermato che Albe e Dario sarebbero i due allievi a essere stati eliminati durante la semifinale del talent show.

Amici, finale: Sissi, Michele e Luigi sarebbero in gioco contro Albe e Dario

La notizia riportata dall'influencer pugliese, al momento, è da prendere con le pinze e non c'è nessuna certezza in merito alla veridicità. Già in precedenza, infatti, alcune indiscrezioni trapelate in rete avevano rivelato nomi non corretti riguardo l'eliminato della puntata.

Se venisse confermata tale indiscrezione, Anna Pettinelli e Veronica Peparini rimarrebbero senza allievi in gara nella puntata finale del talent show. A contendersi la vittoria, pertanto, ci sarebbero tre studenti della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, contro un cantante e un ballerino del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Non resta che attendere la messa in onda della semifinale di Amici, per scoprire dettagli in più sui nominativi dei cantanti e ballerini che accederanno alla finale della trasmissione di Maria De Filippi.