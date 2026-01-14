In pochi giorni sono cambiate molte cose nella scuola di Amici, soprattutto nella classe di danza. Tutte e tre le ballerine che sono state eliminate dopo l'ultimo speciale erano allieve di Veronica Peparini, che quindi è rimasta con solo due titolari nel suo team (Alex e Pierpaolo). La nuova arrivata Kiara, infatti, ha scelto di entrare nel team capitanato da Emanuel Lo e non in quello della professoressa che le sarebbe spettata di default dopo aver vinto la sfida contro Anna.

La decisione della nuova titolare di Amici

Domenica scorsa è andata in onda una puntata di Amici che ha portato a molti cambiamenti nella classe di quest'anno: Anna ha perso la sfida e ha dovuto abbandonare la scuola, Flavia è stata mandata via da Anna Pettinelli, Giorgia e Paola sono state eliminate dalla loro insegnante di riferimento.

Quattro titolari, dunque, sono uscite di scena nella stessa giornata e solo una di loro è stata sostituita da un volto nuovo: si tratta di Kiara, una ballerina di origini americane che ha colpito il pubblico e i docenti per bravura e versatilità.

La nuova arrivata sarebbe dovuta entrare nel team capitanato da Veronica Peparini perché ha preso il posto di Anna, ma Emanuel Lo ha chiesto di poter lavorare con la ragazza per provare a convincerla a farsi seguire da lui.

Oggi, 14 gennaio, i fan hanno scoperto che la giovane ha scelto proprio il maestro di hip-hop come tutor.

Kiara deve decidere chi, tra il maestro Emanuel Lo e la maestra Peparini, sarà il suo professore di riferimento e... #Amici25 pic.twitter.com/NwQkNLsBod — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 14, 2026

Il nuovo team della maestra Peparini

In una sola giornata, dunque, il team Peparini ha perso tre titolari (Anna, Paola e Giorgia) e non ne ha acquisito neanche uno.

La maestra di Amici, dunque, per ora è rappresentata da Alex e Pierpaolo ed è probabile che rimarrà solamente con loro due fino alla fine del pomeridiano.

Emanuel Lo, invece, ha aumentato il numero dei suoi allievi: per mesi il docente ha lavorato solo con Alessio, invece d'ora in poi dovrà dedicare il suo tempo anche alla nuova arrivata Kiara.

Maria Rosaria e Maddalena in sfida per un banco

Il daytime odierno di Amici ha aggiornato i telespettatori su un nodo che dovrà essere sciolto nel corso della registrazione in programma giovedì 15 gennaio.

Dopo un paio di settimane di riflessione, Alessandra Celentano dovrà decidere se riconfermare Maria Rosaria tra i titolari o se dare il suo banco a Maddalena, la latinista che vive nella casetta da dopo le vacanze di Natale.