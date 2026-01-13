Nella scuola di Amici nascono molti amori, e ogni anno i fan si appassionano alle coppie che si formano sotto i riflettori. A distanza di tempo dalla fine della sua storia con Petit, Marisol è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: si tratta di Samu Segreto, ballerino della 22^ edizione e ballerino amatissimo dal pubblico.

Lo scatto che conferma la relazione

Sono passati diversi mesi da quando Marisol ha ufficializzato la rottura con Petit: dopo un lungo periodo di chiacchiere e silenzi, la ballerina ha deciso di svelare ai fan che la sua storia con il cantante è finita.

La vincitrice di Amici 23, però, lo scorso 12 gennaio ha scelto di uscire allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, anche lui un volto noto al pubblico di Canale 5.

La danzatrice è legata a Samu Segreto, allievo della 22^ edizione e talento apprezzatissimo sia nel ballo che nella recitazione.

La giovane ha pubblicato su Instagram una foto allo specchio in cui è abbracciata al compagno, che nel frattempo le dà un bacio sulla guancia.

IN CHE SENSO MARISOL E SAMU SEGRETO pic.twitter.com/bYOKw25TNH — ;) fede (@kissestomy_ex) January 12, 2026

La dedica dell'ex alunno di Amici

A riprova del fatto che il ragazzo che si vede nella foto di Marisol è Samu, è il commento che quest'ultimo ha scritto sotto al post su Instagram.

"I'm in love", è la dedica in inglese che l'ex allievo di Amici ha fatto alla fidanzata sul web.

Lo stupore dei fan su X

Da quando è trapelata la notizia che Marisol si è fidanzata con Samu, tanti fan di Amici si sono esposti sui social per commentarla con gioia e ironia.

"Ma in che senso stanno insieme?", "Che velocità", "Mi sono perse tante cose, decisamente", "Assurdo", "Questa coppia sembra uscita dal generatore casuale", "Follia", "Che cosa?", "Io ero rimasta a Petit", "Io ci ho sempre sperato", "Qualcuno aveva capito che stanno insieme?", "Che bellini", "Sono sconvolta", "Lo sapevo", "Da quando?", "Così, senza nessun preavviso", "Non me l'aspettavo proprio", si legge su X da quando qualche utente ha fatto notare che il ragazzo che bacia Marisol in quella foto è l'ex allievo Samu.

Successivamente è arrivata la dedica del ballerino a confermare tutto, ma tra i fan c'è ancora chi si deve abituare all'idea che tra i due c'è un legame più profondo dell'amicizia.