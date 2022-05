A Un posto al sole ci saranno molte novità nella settimana dal 23 al 27 maggio e in primo piano ci saranno Guido e Mariella che partiranno alla volta di Siena per indagare sul dottor Sarti. Con loro ci sarà anche Salvatore che vedrà con i suoi occhi il tradimento del suo compagno e a piazza del Campo succederà un finimondo, tanto che i vigili finiranno sul giornale. Per Cerruti ci sarà l'ennesima delusione d'amore, ma accanto a lui avrà i suoi amici, sempre pronti a sostenerlo.

Guido e Mariella in partenza per Siena dovranno affrontare Sasà

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 23 al 27 maggio rivelano che Mariella convincerà Guido a partire per Siena.

La donna, infatti, vuole vederci chiaro e scoprire una volta per tutte se i sospetti di tradimento da parte di Sarti siano fondati. Guido non avrà molta voglia di seguire sua moglie in questa avventura, ma alla fine si lascerà trascinare da lei. I due coniugi saranno in partenza e proprio quando avranno le valigie pronte saranno sorpresi da Cerruti che chiederà loro dove sono diretti. I Del Bue mentiranno dicendo di dover andare ad una fiera del bestiame in Molise.

Salvatore seguirà i suoi amici in Toscana: anticipazioni Un Posto al sole

Durante la settimana di Un Posto al sole dal 23 al 27 maggio, Salvatore non crederà alle parole dei suoi amici e chiederà a sua sorella Bice di aiutarlo a scoprire se gli hanno mentito.

La parrucchiera, grazie al suo modo di fare, riuscirà a farsi dire da Mariella che in realtà lei e suo marito sono diretti a Siena per controllare Sarti durante il suo soggiorno per il congresso. Bice prometterà di non dire niente a suo fratello, ma si lascerà scappare ugualmente questa informazione e Salvatore si ritroverà a piazza del Campo con Guido e Mariella, a spiare il suo compagno.

In un primo momento, Cerruti sarà rincuorato, perché quando telefonerà al suo compagno noterà che non gli ha raccontato nessuna bugia, ma poco dopo arriverà la forte delusione.

Sarti tradisce Cerruti: anticipazioni settimana dal 23 al 27 maggio

Le nuove puntate di Un Posto al sole dal 23 al 27 maggio vedranno protagonista Salvatore che vedrà con i suoi occhi il tradimento del suo compagno.

Sarti, infatti, sarà in compagnia dell'infermiere e non esiterà a baciarlo, spezzando il cuore di Cerruti. La gelosia prenderà il sopravvento e nella piazza principale di Siena scoppierà una rissa che finirà sul giornale e la notizia raggiungerà anche Palazzo Palladini. Renato e Niko noteranno subito i volti di Guido e Mariella sulle pagine del quotidiano e i due vigili non potranno fare a meno di preoccuparsi di quello che diranno di loro al Comando quando rientreranno dalla vacanza.