Nel corso del mese di maggio, nelle trame di Beautiful in onda su Canale 5, si concluderà la story line legata alla paternità del figlio di Steffy. Si scoprirà che è Finn il padre della creatura e proprio il medico correrà da Steffy chiedendole di sposarlo. Per la coppia sembrerà l'inizio di una nuova vita felice, mentre per Hope e Liam le cose saranno più complicate. Logan infatti non riuscirà ancora a perdonare il marito per il tradimento e vorrà separarsi da lui.

Vinny smascherato, è Finn il padre del bambino di Steffy: spoiler Beautiful

I telespettatori di Beautiful ben presto assisteranno a un duro confronto tra Vinny, Thomas e Finn. Thomas già da tempo sospetta che l'amico possa aver falsificato il test di paternità di Steffy e nelle prossime puntate la verità verrà a galla.

Thomas si recherà nel laboratorio in cui lavora Vinny per metterlo con le spalle al muro. Per puro caso, quando giungerà sul posto, in laboratorio ci sarà anche Finn.

Tra Thomas e Vinny ci sarà una lite che li vedrà arrivare alle mani: quest'ultimo alla fine confesserà di aver manomesso i risultati del test. Sarà Finn e non Liam il padre del bimbo di Steffy.

Finn corre da Steffy e le chiede di sposarlo

Mentre Thomas correrà da Hope per rivelare quanto appena scoperto, Finn invece raggiungerà Steffy appena in tempo. La ragazza infatti, starà partendo per Parigi con Kelly. Vorrà allontanarsi da Los Angeles per non dover costringere Finn a vederla crescere un figlio non suo. Non sa, ancora che non è Liam padre del figlio che aspetta.

Finn dunque, riuscirà a fermarla e le rivelerà di essere il padre del bambino.

Dalle anticipazioni di Beautiful, di viene inoltre a, sapere che Finn si inginocchierà e farà la proposta di matrimonio a Steffy. Ovviamente la giovane Forrester accetterà e per la coppia si aprirà un futuro più che mai roseo. Per dimostrare che questo sarà un nuovo inizio, Steffy staccherà dal muro la fotografia che la ritrae insieme a Liam.

Beautiful, puntate maggio: Hope non perdona Liam, i due di separano

Nelle nuove puntate di Beautiful, mentre Steffy e Finn penseranno ai preparativi per le nozze, per Hope e Liam le cose saranno sempre più complicate. Nonostante Hope sia venuta a sapere che Liam non è il padre del bimbo di Steffy, la giovane Logan non riuscirà ancora a passare sopra al tradimento del marito.

Si aprirà una separazione tra i due. Sarà Brooke a cercare di convincere la figlia a riconciliarsi con il marito, soprattutto perché avrà timore che Thomas possa sfruttare questa occasione per riavvicinarsi a Hope. Nonostante Thomas abbia contribuito a far uscire la verità sul test di paternità, Brooke continuerà a non fidarsi di lui.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap Tv americana, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.