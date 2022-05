Le anticipazioni di Beautiful, relative a ciò che andrà in onda dal 15 al 21 maggio 2022, vedranno finalmente Steffy e Finn più felici che mai. Tutto accadrà nel momento in cui salterà fuori la verità sulla paternità del bambino di Steffy. Sarà Finn il padre e non Liam. Per la figlia di Ridge non saranno finite le buone notizie, visto che riceverà una proposta di matrimonio dal fidanzato.

Hope dice a Liam che il bambino è di Finn: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, Vinny verrà mascherato dal suo amico Thomas, il quale dimostrerà di esser cambiato correndo da Hope per dirle quanto avrà appena scoperto.

Sarà Finn e non Liam il padre del bambino di Steffy. Thomas spiegherà poi anche a Brooke e Ridge quanto avrà combinato Vinny che, come noto, avrà falsificato i risultati credendo di fare un favore all'amico Thomas. Nonostante Hope si senta sollevata dal fatto che Liam non avrà un altro figlio con Steffy, non riuscirà comunque a dimenticare di essere stata tradita. Sarà proprio Hope a comunicare ad un ignaro Liam, quanto appena riferitogli da Thomas. Lui non è il padre del bimbo di Steffy. Anche Liam scoprirà che Vinny ha ingannato tutti e sarà sconvolto.

Finn rivela a Steffy che è lui il padre del bambino e le chiede di sposarlo

Mentre tra Liam e Hope le cose non sembreranno migliorare, cosa ben diversa sarà per Steffy e Finn.

In particolare, il giovane medico, appena saputo che diventerà padre, andrà a cercare Steffy. Scoprirà da Ridge che la ragazza sarà intenzionata a partire per Parigi con Kelly e riuscirà a fermarla appena in tempo. Non solo le dirà che è lui il padre del bambino, ma si inginocchierà e le chiederà di sposarlo. Un turbinio di emozioni quelle che vivranno i due protagonisti di Beautiful.

Ovviamente Steffy, al settimo cielo, dirà sì a Finn, il quale subito dopo le racconterà tutti i particolari legati al test di paternità ed alle macchinazioni di Vinny.

Steffy al settimo cielo volta pagina con Finn: trame al 21 maggio

In buona sostanza, le anticipazioni delle puntate in onda dal 15 al 21 maggio, preannunciano un imminente matrimonio in casa Forrester.

Ancora non si sa quanto tempo ci vorrà prima di vedere in onda le nozze di Finn e Steffy, di sicuro la figlia di Ridge sarà decisa a cambiare vita, visto che toglierà la fotografia che ritrae lei e Liam presente da sempre alla casa sulla scogliera. In sostanza, questo segnerà un nuovo inizio per lei e Finn. Se da un lato Steffy scoppierà di gioia, Liam dovrà sudare ancora parecchio per non perdere Hope e la famiglia che ha costruito con lei. Sarà Bill a spronarlo a non arrendersi e a provare a fare di tutto per farsi perdonare da Hope. Per scoprire se riuscirà a tornare tra le braccia di Hope, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.