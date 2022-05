Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 7, la fortunata soap opera del primo pomeriggio che tornerà in onda nel corso della stagione televisiva 2022/2023 con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Dopo il grande successo dell'ultima stagione che ha registrato i migliori ascolti di sempre da quando viene trasmessa in daytime, ecco che la Rai ha messo in cantiere i nuovi appuntamenti della settima stagione e le riprese cominceranno a brevissimo, per la gioia dei numerosi fan.

Da settembre riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, dopo la lunga pausa estiva gli spettatori e fan de Il Paradiso delle Signore 7 potranno tornare a vedere in onda gli appuntamenti inediti della seguitissima soap opera, che ha chiuso la sua stagione con una media di oltre due milioni di telespettatori fissi al giorno.

Un successo senza precedenti, dato che con questo prodotto la Rai è tornata a vincere in uno slot orario che per anni è stato molto debole dal punto di vista auditel.

E così, forte del successo ottenuto, la macchina organizzativa della soap si rimetterà in moto a partire da questo mese di maggio per girare le nuove puntate che saranno trasmesse da settembre in poi nel pomeriggio di Rai 1.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 7: la conferma ufficiale

A confermare la data di inizio riprese è stato il giovane Emanuel Caserio, l'attore che nella soap veste i panni di Salvatore Amato.

Attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha confermato che dal prossimo 30 maggio gli attori protagonisti de Il Paradiso delle signore torneranno nuovamente sul set per girare gli episodi inediti della settima stagione.

I colpi di scena, anche in questo nuovo capitolo della soap non mancheranno e al centro delle trame ci saranno in primis le vicende di Anna e Salvo.

Salvo scopre gli inganni di Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Dopo aver coronato il loro sogno d'amore con il matrimonio, ecco che Salvo Amato si ritroverà a dover fare i conti con la scoperta di alcuni segreti legati al passato di sua moglie che, fino a questo momento, non sono ancora venuti a galla.

In particolar modo, Salvo scoprirà la verità sugli inganni di Anna Imbriani che non è stata del tutto sincera in merito alla paternità di sua figlia Irene.

La donna ha fatto credere a Salvo che il padre di sua figlia era morto, ma questa non è la verità dei fatti. Gli inganni di Anna Imbriani verranno fuori nel corso di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore in onda da settembre e, a quel punto, sarà curioso scoprire la reazione del giovane Amato di fronte a queste amare bugie della sua donna.