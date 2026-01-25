Nel corso della puntata di Amici che è andata in onda oggi, 25 gennaio, Maria De Filippi ha punzecchiato Opi sulla persona alla quale ha dedicato la canzone che ha cantato in studio. Anche se era molto in imbarazzo, l'allievo ha ammesso che ha pensato a qualcuno mentre si esibiva, ma non ha voluto dire chi: sui social, però, tanti fan hanno sposato la teoria secondo la quale il titolare avrebbe una cotta per l'ex compagna di classe Michelle.

Le domande che imbarazzano Opi

La puntata di Amici che è stata trasmessa in tv il 25 gennaio ha offerto ai fan un nuovo spunto di discussione: di chi è innamorato Opi?

Al termine dell'esibizione dell'allievo sulle note di Portami via, Maria De Filippi ha chiesto: "Chi ti deve portare via? C'è una persona a cui hai pensato, vero?".

Il ragazzo ha annuito nonostante l'imbarazzo, ma è stato il giudice Nicolò De Devitiis a metterlo ancora più in difficoltà domandando: "Sei innamorato? Dai, diccelo che siamo curiosi".

Il titolare non si è sbilanciato più di tanto sulla sua situazione sentimentale, ma tra gli spettatori c'è chi ha le idee chiare su chi potrebbe essere la persona alla quale Opi ha dedicato il brano di Fabrizio Moro.

Le opinioni degli spettatori di Amici

Se la conduttrice di Amici non ha voluto approfondire l'argomento, i fan non si sono lasciati intenerire dall'imbarazzo di Opi e hanno formulato una teoria piuttosto interessante.

"Opi è innamorato di Michelle, palese", "Quindi lei è Michelle o un'altra della casetta?", "In un daytime ha detto che senza Michelle gli stava andando tutto male, è lei sicuro", "Dedica a Michelle", "Troppo facile", si legge su X il 25 gennaio.

Il legame nato nella casetta

Opi e Michelle si sono conosciuti all'inizio di quest'edizione di Amici, e hanno instaurato un legame che molti fan hanno tenuto d'occhio sin da subito.

Per settimane si è vociferato che tra i due cantanti ci potesse essere qualcosa di più, ma nel daytime non si è mai parlato di loro come una possibile coppia.

La scelta della ragazza di abbandonare la scuola dopo mille sfide e altre difficoltà, ha un po' messo in ombra il suo rapporto con il titolare che in queste ore ha fatto una romantica dedica ad una persona speciale.