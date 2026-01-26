Oggi, 26 gennaio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Marco Veneselli si è autoeliminato e Sara Gaudenzi non ha fatto nulla per trattenerlo. Le anticipazioni degli appuntamenti che saranno trasmessi in tv nei prossimi giorni, dunque, svelano che tra i due non ci sarà nessun riavvicinamento: il corteggiatore non apparirà più in studio e la tronista preferirà raggiungere Jakub Bakkour a Verona per provare a recuperare la loro frequentazione.

L'ultimo confronto davanti alle telecamere di Uomini e donne

Dopo una lunga attesa, i fan di Uomini e donne hanno assistito alla puntata in cui Marco ha deciso di dire addio a Sara e al programma.

I due ragazzi si sono confrontati prima in camerino e poi in studio, ma non sono mai riusciti a trovare un punto d'incontro: lui ha lamentato una mancanza di attenzioni e lei lo ha definito infantile e immaturo.

"Non mi sei mancata in questo periodo. Penso di non interessarti abbastanza, quindi voglio andare via", ha detto il corteggiatore gelando tutti i presenti.

"All'inizio mi sei piaciuto, ma col tempo ho capito che siamo incompatibili. Va bene, vai", ha risposto la tronista prima di salutare il giovane.

Gli spoiler delle nuove puntate

Cos'è successo tra Sara e Marco dopo l'ultimo confronto in studio? Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, dunque, svelano che tra i due non ci sarà più nessun contatto, né di persona né a distanza.

Il corteggiatore non apparirà più in studio e la tronista non chiederà di lui, quindi la loro conoscenza non riprenderà per volontà di entrambi.

La presa di posizione di Jakub

Sempre il 26 gennaio i telespettatori hanno assistito all'addio di Jakub a Uomini e donne: dopo una forte discussione con Sara in camerino, il corteggiatore non si è presentato in studio e ha comunicato alla redazione che non intende proseguire nella conoscenza.

Il modello non cambierà idea neppure quando la tronista andrà da lui a Verona per provare a chiarire i loro recenti dissapori e questo, almeno per il momento, metterà la parola "fine" alla sua esperienza nel dating-show.

Nelle registrazioni che sono in programma il 27 e il 28 gennaio, inoltre, la ragazza dovrà decidere se restare ripartendo da zero o abbandonare il trono per mancanza di pretendenti.