La soap Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La puntata di giovedì 19 maggio si è chiusa con drammatico colpo di scena. La piccola Gaia è salita sul parapetto della terrazza per fare una foto estrema a picco sul vuoto, mettendo così a rischio la sua vita. Cosa dicono in merito le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea? A seguire un'analisi dei prossimi eventi riguardanti la storyline della web challenge.

Un posto al sole: l'amica di Bianca rischia la vita

L'ultima puntata di Un posto al sole ha mostrato una scena che ha lasciato col fiato sospeso i fan della soap opera partenopea.

La piccola Gaia (Sofia De Prisco), per assecondare una richiesta del game master della web challenge, è salita sulla terrazza per realizzare un selfie estremo a picco sul vuoto.

Bianca ha seguito la sua migliore amica per farla ragionare ma la piccola, decisa a portare a termine la nuova sfida, si è arrampicata sulla torretta per fare il pericoloso scatto. L'episodio si è chiuso con la bambina tremolante che stringeva in mano il suo telefono nel tentativo di fare la foto e concludere la "sfida".

Un posto al sole, trame maggio: Raffaele e Renato vedono le due bambine in pericolo

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 20 maggio, rivelano che qualcosa andrà storto e la bambina, nel tentativo di farsi il selfie estremo, rischierà di cadere nel vuoto.

Fortunatamente Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e Renato Poggi (Marzio Honorato) assisteranno alla scena e riusciranno ad intervenire in tempo, in modo trarre in salvo le due ragazzine e portarle giù sane e salve. Gaia, a questo punto, si assumerà le colpe di quanto appena accaduto senza però dire nulla sulla web challenge.

Passato lo spavento, Bianca capirà che questo follo "gioco" è andato fin troppo oltre e che è quindi giunto il momento di dire tutta la verità ai suoi genitori, anche a rischio di tradire la promessa di silenzio fatta alla sua giovanissima amica.

Un posto al sole, nella settimana fino al 27 maggio Franco e Angela indagano sulla web challenge

Il dramma sfiorato avrà il merito di fare aprire gli occhi a Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) su quanto accaduto finora. I due si renderanno conto che è giunto il momento di indagare, per scoprire una volta per tutte l'identità della persona che si nasconde dietro le web challenge. La coppia chiederà quindi a Bianca (Sofia Piccirillo) di fornire loro tutte le informazioni in suo possesso in merito a questo misterioso game master. Le anticipazioni non rivelano altro, ma la sensazione è che presto verrà dato un volto all'individuo che sta tormentando le bambine con le sue folli sfide.