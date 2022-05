Nuovo drammatico colpo di scena avverrà durante le nuove puntate di Una vita trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera spagnola raccontano che Genoveva Salmeron farà in modo che Felipe Alvarez Hermoso finisca in prigione con l'accusa di aver ucciso Marcos Bacigalupe.

Una vita: Genoveva e Natalia hanno un piano per sbarazzarsi di Marcos

Le anticipazioni di Una vita, riguardo le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, rivelano che un nuovo lutto segnerà Acacias 38.

Tutto inizierà quando Genoveva avrà intenzione di eliminare Marcos per vendicarsi di Felipe.

Farà scoprire all'avvocato che l'imprenditore ha abusato di Natalia quando risiedevano in Messico. Un dettaglio che colpirà moltissimo Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che si schiererà dalla parte della giovane Quesada. Genoveva, a questo punto, convincerà quest'ultima a collaborare al suo piano per sbarazzarsi di Marcos. La dark lady, infatti, è convinta che Bacigalupe meriti di morire per quello che le ha fatto.

Come architettato da Salmeron, Felipe avrà un vivace scontro con il padre di Anabel in mezzo ad Acacias 38. La donna, infatti, era sicura che l'avvocato avrebbe reagito male davanti al racconto di Natalia.

Quesada uccide il padre di Anabel

Nelle puntate spagnole di Una vita, Genoveva apparirà particolarmente soddisfatta quando Felipe e Marcos giungeranno quasi alle mani.

Fortunatamente il parapiglia verrà sventato da alcuni vicini, che si intrometteranno nella discussione. Dopo lo scontro la dark lady ultimerà il suo piano, dando appuntamento a Bacigalupe a casa sua con lo scopo di vendergli il 5% delle azioni della sua società. Salmeron sarà certa che l'imprenditore non rinuncerebbe a togliere ad Aurelio la posizione di vice presidente.

La donna attuerà il piano nei minimi dettagli, permettendo al padre di Anabel di firmare il passaggio di proprietà. L'uomo, però, inizierà a fare delle avance sempre più spinte a Genoveva, che saranno prontamente rifiutate. Nonostante questo, Marcos arriverà sul punto di abusare di lei, ma Natalia interverrà in tempo. La donna, infatti, ucciderà Bacigalupe ferendolo con un coltello, accecata dal rancore di quello che le ha fatto subire in Messico.

Felipe portato in carcere con l'accusa di aver ucciso il Bacigalupe

In seguito Natalia e Genoveva lasceranno il corpo del malcapitato accanto all'arma del delitto sul tappeto di casa. Felipe, intanto, sopraggiungerà sulla scena come immaginato dalla dark lady. Un modo per far ricadere la colpa su di lui, visto che poco tempo prima è stato protagonista di una lite accesissima con l'imprenditore. Per questo motivo Alvarez Hermoso verrà portato in carcere con l'accusa di aver ucciso Bacigalupe.

Arriverà però il colpo di scena: Natalia inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei suoi confronti, in quanto non vuole che prenda le sue colpe. Di conseguenza dichiarerà di essere l'assassina del padre di Anabel.