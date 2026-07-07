Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, poco prima dell'udienza per l'affidamento di Halit Can, Kaya proverà a far ragionare Halit invitandolo a trovare un accordo con Yildiz. L'imprenditore, però, rifiuterà qualsiasi compromesso e il confronto finirà con una minaccia.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano di Kaya per fermare Halit

Prima dell'inizio dell'udienza, Kaya chiederà a Halit di parlare lontano da tutti. L'avvocato gli consiglierà di evitare uno scontro in tribunale e di trovare un'intesa con l'ex compagna.

"Il mio consiglio è di condividere l'affidamento", gli dirà, ricordandogli che al centro della vicenda c'è il benessere del piccolo Halit Can.

Halit nega l'affidamento a Yildiz

Halit, però, non sarà disposto a fare passi indietro: "È impossibile. L'affidamento di mio figlio resterà a me. Yildiz potrà vederlo solo nei giorni stabiliti dal tribunale".

Pur comprendendo la rabbia dell'uomo nei confronti di Yildiz, l'avvocato gli ricorderà che una lunga battaglia legale rischierebbe di avere conseguenze soprattutto sul piccolo. Secondo Halit, però, ogni responsabilità ricadrà esclusivamente su Yildiz: "È stata lei a portarci fino a questo punto".

La minaccia di Kaya

Kaya proverà a far riflettere Halit sulle possibili conseguenze del processo: "E se fossi tu a perdere l'affidamento? Ci hai pensato?".

Di fronte allo stupore dell'imprenditore, l'avvocato spiegherà di poter dimostrare che Ender si sia comportata male con Halit Can, una circostanza che potrebbe pesare nella decisione del giudice.

Halit respingerà l'accusa, sostenendo di conoscere bene Ender e di essere certo che non farebbe mai del male al bambino. Kaya, però, non arretrerà di un passo e lo metterà in guardia: "Non esserne così sicuro", lasciando intendere di essere pronto a usare ogni elemento utile per difendere Yildiz durante la causa per la custodia del bambino.

Per non perdere lo scontro tra Halit e Yildiz, l'appuntamento con le nuove puntate di Forbidden Fruit è dal lunedì al venerdì alle ore 14:05 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in streaming, gratis e in diretta o on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.