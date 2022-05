Nel corso delle recenti puntate di Un posto al sole, il personaggio di Lara sta tenendo molto alta l'attenzione dei telespettatori. La donna, infatti, ha scoperto, non senza stupore, di essere incinta di Roberto. Martinelli era certa di non poter rimanere incinta, tanto da essersi ressegnata all'idea di non avere figli. Dunque questa gravidanza risulta essere quasi un miracolo per lei, e non sembra volerci rinunciare tanto facilmente. Ferri, invece, è già padre di diversi figli, e non si sente di certo pronto a diventare nuovamente genitore ora che è anche nonno.

Lara, però, tiene duro ed insiste nel voler mettere al mondo questo bambino. A questo punto lo scontro fra i due sarà inevitabile, e potrebbe avere anche dei risvolti noir.

Upas: Martinelli è incinta di Ferri

Lara Martinelli è la perfetta villain di Upas: spietata, fredda e calcolatrice. Tuttavia la manager sembra avere un punto debole rappresentato proprio da Roberto. La donna, infatti, nonostante il suo apparente arrivismo, prova dei sentimenti veri per Ferri, tanto da essere pronta a tutto per lui. Roberto, però, non ha mai ricambiato il suo amore, vedendola esclusivamente come una piacevole compagnia con la quale trascorrere del tempo. Del resto il padre di Filippo è sempre stato molto chiaro con la sua amante, dicendole apertamente che la loro relazione non avrebbe mai avuto alcuna evoluzione.

La motivazione è la più banale di tutte: Ferri ama Marina, sua storica compagna-nemica. La scoperta della gravidanza di Lara, avrebbe potuto offrire alla donna un pretesto per riavvicinarsi all'uomo che ama. Roberto, però, già padre di altri figli, non ne vuole sapere di avere un altro bambino, oltretutto non vuole un figlio da una donna che non ama.

Upas: possibile guerra fra Roberto e Lara

Dunque nel corso delle attuali puntate di Upas, la storylines della gravidanza di Lara sta movimentando non poco la trama.

La donna vorrebbe trarre il massimo da queta inaspettata gravidanza, sperando di poter diventare la compagna effettiva di Roberto. Quest'ultimo, però, non vuole il bambino, tanto da averla pagata per ricorrere all'aborto. Martinelli, nonostante il ricatto, ha stracciato l'assegno, facendo di intendere di voler portare a termine la gravidanza.

La manager non si darà tanto facilmente per vinta, e pur non rappresentando il protopito della donna materna, sembra che questo figlio lo voglia davvero. Considerando il modo di fare di Ferri, l'uomo potrebbe essere pronto a tutto pur di liberarsi della sua scomoda amante. Roberto potrebbe far del male a Lara nel corso delle prossime puntate di Upas? Al momento non ci sono anticipazioni che possano confermarlo, ma la sensazione sembrerebbe essere proprio questa.